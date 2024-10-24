Совмин Беларуси обязал товарищества собственников проходить аттестацию. Какие документы потребуют?

Опубликовано: 24.10.2024 09:30 , Обновлено: 24.10.2024

Правительство Беларуси утвердило положение о порядке аттестации организаций застройщиков и товариществ собственников (ТС), которые сами занимаются обслуживанием общего имущества жилого дома. Согласно документу, опубликованному на Национальном правовом Интернет-портале, чтобы получить аттестат соответствия, членам ТС нужно предоставить ряд документов.

В постановлении Совета министров Беларуси №778 от 18 октября 2024 года говорится, что целью аттестации является “установление возможности оказания организацией собственников услуг по техническому обслуживанию домов, соответствующих требованиям нормативных актов”.

Для того, чтобы получить аттестат, в государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «Жилком» нужно предоставить заявление и приложить к нему документы, среди которых:

копия приложения к технологической карте на техобслуживание инженерных систем и конструктивных элементов жилого дома (здания) по жилому дому (домам), обслуживание общего имущества совместного домовладения которого осуществляется собственными силами; копия штатного расписания организации собственников; сведения о работниках организации собственников, физлицах, выполняющих работы по договору подряда, а также копии документов, подтверждающих данные сведения; сведения о наличии у организации собственников основных средств, необходимых для обслуживания общего имущества совместного домовладения своими силами; сведения о внесении платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры.

Рассмотреть заявление и все сопутствующие документы пообещали в течение 15 рабочих дней, после чего “Жилком” должен уведомить о своём решении в письменном виде не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия. К слову, сам аттестат соответствия выдаётся на 3 года, а отказ в его выдаче можно обжаловать, обратившись в Министерство ЖКХ Беларуси.

[info_b]Товарищество собственников (ТС) – это добровольная организация, созданная владельцами объектов фондов жилой и нежилой недвижимости, которая функционирует согласно положениям законодательства Беларуси. Её цель – самоуправление в вопросах владения и эксплуатации имуществом, а также его исправности и благонадёжности.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что один из жителей столицы, представитель правления товарищества собственников по улице Репина, обратился с просьбой в Минский городской исполнительный комитет. Мужчина попросил помощи в ремонте лифтов в многоквартирном доме, однако ему ответили, что “бюджетные деньги направить невозможно”.

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