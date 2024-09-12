Белорус пожаловался на нерабочий лифт в новом доме. В Мингорисполкоме рассказали, почему не дадут денег на ремонт

Опубликовано: 12.09.2024 16:22 , Обновлено: 12.09.2024

Один из жителей столицы, представитель правления товарищества собственников по улице Репина, обратился с просьбой в Минский городской исполнительный комитет. Мужчина попросил помощи в ремонте лифтов в многоквартирном доме, однако ему ответили, что "бюджетные деньги направить невозможно".

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун обратил внимание, что “дом совсем новый”, введён в эксплуатацию “всего несколько лет назад”, однако из строя вышла уже практически половина лифтов, передало издание “Минск-Новости”.

”…Приходится констатировать, что это вина самих жильцов, которые, нарушая нормативы, использовали лифты для перевозки стройматериалов при выполнении внутренней отделки. Поскольку обслуживанием дома занимается ТС, а не ЖКХ, бюджетные деньги направить на ремонт лифтов невозможно”, — подытожил заместитель председателя Мингорисполкома. [info_b]Товарищество собственников (ТС) – это добровольная организация, созданная владельцами объектов фондов жилой и нежилой недвижимости, которая функционирует согласно положениям законодательства Беларуси. Цель её создания – самоуправление в вопросах владения и эксплуатации имуществом, а также его исправности и благонадёжности.[/info_b] К слову, ранее минчанка пожаловалась на разбитую лестницу и отсутствие уборки в одном из подъездов дома по улице Волоха. По её словам, она уже второй год просит ЖКХ привести ступеньки в порядок, однако не получает “никакой реакции”. Ситуация осложняется тем, что в доме живут маленькие дети: они могут легко зацепиться и упасть. В ЖКХ Московского района ответили, почему не предпринимают никаких действий и когда всё-таки возьмутся за дело.

«Второй год просим привести в порядок — никакой реакции! Ступеньки уже в дырах — легко можно оступиться или зацепиться. А ведь в подъезде много маленьких детей. А здесь всегда грязно. На цокольный этаж с двумя жилыми квартирами дворник, похоже, ни разу не спускался. При этом графика уборки давно нет», — пожаловалась минчанка. В ответ на это сотрудники ЖКХ ответили, что план по текущему ремонту жилищного фонда на 2024 год сформирован в конце 2023 с «учётом выделенных денежных средств».

«Работы по текущему ремонту крыльца входной группы запланированы на второй квартал 2025 года», — кратко, но ёмко подытожили в ЖКХ, [link href=“https://t.me/minsknews_by/77857” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство «Минск-Новости».

Ранее Telegraf.news писал, что на Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, кто и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, специалисты ответили на вопрос одного из жителей Республики, который интересовался, должен ли он оплачивать техобслуживание, если живёт на первом этаже, и лифт ему априори не нужен.

Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили