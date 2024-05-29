Сотрудники МЧС начали класть на лобовые стекла припаркованных авто белорусов особые таблички. Зачем?
Белорусские автомобилисты, припарковавшиеся на стоянках города Ельск Гомельской области, на днях могли найти на лобовом стекле своих авто необычные таблички. И речь вовсе не о штрафах за неправильную парковку и не об агрессивной рекламе. Информационные таблички с буклетами таким нетривиальным образом стали распространять инспекторы пропаганды белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Подробностями и фотоотчётом профилактических мероприятий в рамках проекта «Безопасный автотранспорт» 29 мая поделились в Гомельском областном управлении МЧС. Там пояснили, что ельские инспекторы пропаганды таким способом решили напомнить владельцам машин о необходимости соблюдения на дорогах не только ПДД, но и общих правил безопасности, в частности, содержании авто в исправном состоянии.
“Зачастую, причиной возникновения пожаров становится неисправная электропроводка в транспортном средстве либо нарушение герметичности топливной системы”, - заявили в МЧС и дали автомобилистам ряд полезных рекомендаций.
Так, водителям посоветовали обращать внимание на появление дыма, запаха горелой резины или бензиновых паров в салоне - всё это может быть признаком возгорания в авто. Если же машина уже загорелась, в МЧС посоветовали следовать такому алгоритму действий:
- Заглушив двигатель, осторожно с помощью палки или монтировки приоткрыть крышку капота.
- Воспользоваться огнетушителем, направив струю пены от края в сторону центра капота.
- При отсутствии огнетушителя сбить наиболее интенсивный очаг возгорания, накрыв его брезентом, забросав песком или землей.
- Если быстро потушить огонь не удалось, отойти на безопасное расстояние – минимум 10 метров по радиусу - чтобы не пострадать в случае взрыва бензобака.
В ситуациях, если в загоревшемся авто заблокированы люди, спасатели рекомендовали как можно быстрее разбить окно или взломать заклинившие двери, а другие авто, оказавшиеся рядом с горящей машиной, рекомендовали отогнать на безопасное расстояние или откатить их, если речь идёт о припаркованных авто, и поливать их водой машины, чтобы огонь не перекинулся на них.
Все эти рекомендации отдел агитации и пропаганды МЧС разместил на специальных информационных буклетах и стилизованных табличках на авто “Мой автомобиль Вам мешает? Позвоните мне”, которые сотрудники ведомства положили под “дворники” припаркованных авто.
Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце мая с тематическими рейдами на дороги страны вместе с инспекторами Госавтоинспекции вышли также сотрудники “Белтехосмотра”.
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