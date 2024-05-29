Сотрудники МЧС начали класть на лобовые стекла припаркованных авто белорусов особые таблички. Зачем?

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Опубликовано: 29.05.2024 10:53 , Обновлено: 29.05.2024

Белорусские автомобилисты, припарковавшиеся на стоянках города Ельск Гомельской области, на днях могли найти на лобовом стекле своих авто необычные таблички. И речь вовсе не о штрафах за неправильную парковку и не об агрессивной рекламе. Информационные таблички с буклетами таким нетривиальным образом стали распространять инспекторы пропаганды белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Подробностями и фотоотчётом профилактических мероприятий в рамках проекта «Безопасный автотранспорт» 29 мая поделились в Гомельском областном управлении МЧС. Там пояснили, что ельские инспекторы пропаганды таким способом решили напомнить владельцам машин о необходимости соблюдения на дорогах не только ПДД, но и общих правил безопасности, в частности, содержании авто в исправном состоянии.

“Зачастую, причиной возникновения пожаров становится неисправная электропроводка в транспортном средстве либо нарушение герметичности топливной системы”, - заявили в МЧС и дали автомобилистам ряд полезных рекомендаций.

Так, водителям посоветовали обращать внимание на появление дыма, запаха горелой резины или бензиновых паров в салоне - всё это может быть признаком возгорания в авто. Если же машина уже загорелась, в МЧС посоветовали следовать такому алгоритму действий:

Заглушив двигатель, осторожно с помощью палки или монтировки приоткрыть крышку капота.

Воспользоваться огнетушителем, направив струю пены от края в сторону центра капота.

При отсутствии огнетушителя сбить наиболее интенсивный очаг возгорания, накрыв его брезентом, забросав песком или землей.

Если быстро потушить огонь не удалось, отойти на безопасное расстояние – минимум 10 метров по радиусу - чтобы не пострадать в случае взрыва бензобака.

В ситуациях, если в загоревшемся авто заблокированы люди, спасатели рекомендовали как можно быстрее разбить окно или взломать заклинившие двери, а другие авто, оказавшиеся рядом с горящей машиной, рекомендовали отогнать на безопасное расстояние или откатить их, если речь идёт о припаркованных авто, и поливать их водой машины, чтобы огонь не перекинулся на них.

Все эти рекомендации отдел агитации и пропаганды МЧС разместил на специальных информационных буклетах и стилизованных табличках на авто “Мой автомобиль Вам мешает? Позвоните мне”, которые сотрудники ведомства положили под “дворники” припаркованных авто.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце мая с тематическими рейдами на дороги страны вместе с инспекторами Госавтоинспекции вышли также сотрудники “Белтехосмотра”.

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