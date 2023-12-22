Сотрудникам КГБ разрешили штрафовать белорусов. За что?
У КГБ появились новые полномочия, которые касаются Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующее постановление Комитета Госбезопасности опубликовали в пятницу, 22 декабря, на Национальном правовом интернет-портале.
Документ наделил сотрудников КГБ полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел к рассмотрению по нарушению КоАП по нескольким статьям. И, соответственно, штрафовать при выявлении нарушений.
По одной из статей кодекса (24.11) теперь сотрудники ведомства могут составлять протоколы и вести оперативно-розыскную деятельность. А «Непредоставление должностным лицом либо ИП документов в определенные сроки влекут наложение штрафа» – до 20 базовых.
Кроме того, теперь сотрудники КГБ вправе расследовать административные дела и составлять соответствующие документы по десяткам пунктов КоАП, начиная от порядка использования иностранной безвозмездной помощи и заканчивая уклонением от дачи показаний по административному делу.
Помимо этого, новый документ отменил действие постановление Комитета госбезопасности РБ от 17 февраля 2021 года №2 «О наделении полномочиями».
Указано, что постановление вступает в силу после официального опубликования.
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