Соседние Польшу и Россию предупредили о штормах. Стоит ли ждать в Беларуси 13 июля кроме +29°C?

Опубликовано: 13.07.2025 07:52 , Обновлено: 13.07.2025

В Беларуси 13 июля синоптики пообещали относительно спокойную погоду, а вот у соседей ситуация похуже. По данным Estofex (Европейская система прогнозирования экстремальных погодных условий), на северо-западе России и в Эстонии объявлен второй уровень опасности из-за угрозы крупного града, шквалистого ветра и ливней.

Кроме того, в Польше действует первый уровень риска: там прогнозируют сильные дожди с локальным градом и резкими порывами ветра.

[inf] Уровень опасности Estofex — шкала от 0 до 3, где 2 означает “высокую вероятность экстремальных явлений”.

Малоподвижный фронт — зона столкновения воздушных масс, которая медленно смещается и вызывает продолжительные осадки.[/inf]

“Без существенных осадков”, но с оговорками

Согласно данным погодного ТГ-канала “Метеовайб” , значительных изменений погоды в Беларуси не ожидается. Большая часть территории страны останется под влиянием слабого антициклона, при этом на северо-востоке сохранится “малоподвижный фронт”, который может вызвать кратковременные дожди и грозы ночью и утром.

В то же время, на западе Беларуси во второй половине дня, 13 июля, в воскресенье, из-за прогрева возможны локальные ливни и грозы.

Температурный фон немного повысится:

Ночью: +9..+15°С (до +18°С на северо-востоке);

+9..+15°С (до +18°С на северо-востоке); Днём: +23..+29°С (теплее на юго-востоке).

А в Минске дождей и, не дай бог, града не ожидается:

Ночью: +11..+13°С;

+11..+13°С; Днём: +24..+26°С.

Тем временем, Белгидромет и МЧС подтвердили температуру в пределах +23..+28°С. Спасательное ведомство, впрочем, все равно выпустило предупреждение о непогоде.

“В западных районах возможны грозы, утром местами — туман”, — заявили в МЧС и предупредили о рисках: