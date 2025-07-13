Соседние Польшу и Россию предупредили о штормах. Стоит ли ждать в Беларуси 13 июля кроме +29°C?
В Беларуси 13 июля синоптики пообещали относительно спокойную погоду, а вот у соседей ситуация похуже. По данным Estofex (Европейская система прогнозирования экстремальных погодных условий), на северо-западе России и в Эстонии объявлен второй уровень опасности из-за угрозы крупного града, шквалистого ветра и ливней.
Кроме того, в Польше действует первый уровень риска: там прогнозируют сильные дожди с локальным градом и резкими порывами ветра.
[inf] Уровень опасности Estofex — шкала от 0 до 3, где 2 означает “высокую вероятность экстремальных явлений”.
Малоподвижный фронт — зона столкновения воздушных масс, которая медленно смещается и вызывает продолжительные осадки.[/inf]
“Без существенных осадков”, но с оговорками
Согласно данным погодного ТГ-канала “Метеовайб” , значительных изменений погоды в Беларуси не ожидается. Большая часть территории страны останется под влиянием слабого антициклона, при этом на северо-востоке сохранится “малоподвижный фронт”, который может вызвать кратковременные дожди и грозы ночью и утром.
В то же время, на западе Беларуси во второй половине дня, 13 июля, в воскресенье, из-за прогрева возможны локальные ливни и грозы.
Температурный фон немного повысится:
- Ночью: +9..+15°С (до +18°С на северо-востоке);
- Днём: +23..+29°С (теплее на юго-востоке).
А в Минске дождей и, не дай бог, града не ожидается:
- Ночью: +11..+13°С;
- Днём: +24..+26°С.
Тем временем, Белгидромет и МЧС подтвердили температуру в пределах +23..+28°С. Спасательное ведомство, впрочем, все равно выпустило предупреждение о непогоде.
“В западных районах возможны грозы, утром местами — туман”, — заявили в МЧС и предупредили о рисках:
- Обрывы линий электропередач;
- Лесные пожары;
- Ухудшение видимости из-за тумана;
- Повышенная вероятность ДТП.