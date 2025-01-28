Соседи захламили подъезд? В милиции рассказали, какой штраф им грозит и как бороться
Захламление лестничных клеток и тамбуров — одна из самых частых причин конфликтов между соседями. Что делать, если жильцы соседних квартир хранят в общем коридоре громоздкие вещи, старую мебель, коробки и прочий хлам, мешающий свободному проходу? Ответ опубликовала могилёвская милиция в своём тг-канале.
Соседи хранят вещи в подъезде или на лестничной клетке. Это законно? Нет, это нарушение. За подобные действия предусмотрена административная ответственность по статьям 22.10 и 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф до 20 базовых величин (840 рублей).
Помимо того, что вещи, оставленные без присмотра, загромождают проход и портят вид, они могут привлечь внимание злоумышленников и стать объектом кражи.
Журналист Telegraf.news в общем случае предложил бы следующий алгоритм действий:
- Попробуйте поговорить с соседями . Возможно, они не осознают, что нарушают правила и мешают другим жильцам. Спокойно объясните им ситуацию и попросите убрать вещи.
- Если разговор не помог, обращайтесь в организацию, обслуживающую ваш дом . Это может быть ЖЭУ, товарищество собственников или управляющая компания. Напишите заявление с просьбой провести проверку и принять меры. Можно приложить фото- или видеоматериалы, подтверждающие факт захламления.
- Обратитесь к участковому . Если соседи игнорируют просьбы и предписания обслуживающей организации, обращайтесь к участковому инспектору милиции. Он проведёт разъяснительную беседу, а при необходимости составит административный протокол.
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