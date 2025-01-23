Ищете съёмное жильё? Милиция назвала 5 простых правил, как белорусам не потерять деньги

Опубликовано: 23.01.2025 19:02 , Обновлено: 23.01.2025

В последнее время участились случаи мошенничества при аренде жилья в Минске. Так, в Партизанское РУВД обратились трое обманутых заявителей, которые в общей сложности потеряли около 400 рублей, пытаясь снять квартиру через интернет.

Схема обмана проста: злоумышленники разместили на специализированных сайтах объявления о сдаче квартир, часто по привлекательной цене. Когда потенциальный арендатор связывался с ними, они начинали настаивать на предоплате в качестве гарантии. Двое из пострадавших, 20-ти и 28-ми лет, перевели мошенникам 300 и 100 рублей соответственно, после чего «арендодатели» перестали выходить на связь.

Ещё один заявитель, 30-летний иностранец, приехавший в Минск по рабочей визе, заинтересовался выгодным предложением, но его насторожило настойчивое требование предоплаты в размере 300 рублей. Мужчина вовремя обратился в милицию, что помогло ему избежать обмана.

Столичная милиция предупредила: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно соблюдать простые правила.

Всегда проверяйте документы : Просите у арендодателя паспорт и документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Не соглашайтесь на копии : Если вам показывают копии документов, требуйте оригиналы. Никакой предоплаты без осмотра : Не переводите деньги до личного осмотра квартиры и заключения договора аренды. Фиксируйте все платежи : В договоре аренды обязательно прописывайте передачу аванса, залога, условия их возврата и берите расписку о выплате денег. Осторожно со ссылками : Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, и не вводите данные своей банковской карты на незнакомых сайтах.

Милиция напомнила, что мошенники часто давят на своих жертв, торопят с принятием решения и требуют предоплату.

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