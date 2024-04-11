"Событие века" - В Минске решили открыть K-pop кафе. Чем удивят фанатов BTS?

Опубликовано: 11.04.2024 17:15 , Обновлено: 11.04.2024

В эту субботу, 13 апреля, в белорусской столице станет на одно кафе больше. Владельцы нового заведения под названием Magic Shop рассказали, что место должно собрать всех неравнодушных к южнокорейской музыке и культуре.

Кафе разместилось по улице Карла Маркса, 20. Здесь можно будет попробовать кофе и авторские десерты, посвящённые любимым корейским группам. В меню также популярные азиатские блюда – лапша, токпокки, чипсы из нори и даже рамен со вкусом картошки.

Каждый месяц в Magic Shop пообещали проводить “дорамный” день, где вместе с единомышленниками можно обсудить любимые сериалы.

На открытии минчан и гостей столицы ждёт фотозона с ростовыми фигурами «айдолов» и авторскими сувенирами кофейни. Также здесь можно купить аниме- и манга-атрибуты, официальные альбомы своих кумиров, корейские снэки и многое другое.

**** [info_b] K-pop — музыкальный жанр, который возник в Южной Корее. Можно сказать, это смесь западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Со временем K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.[/info_b]

В аккаунте Magic Shop в соцсетях многие назвали открытие кафе “событием века”, а другие писали, что для них заведение “станет вторым домом”.

“Потрясающе, что кто-то смог реализовать нашу общую мечту! Спасибо вам и удачи”, — делились радостью в комментариях белорусы.

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