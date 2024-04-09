Госстандарт запретил в Беларуси книжки со сказками Чуковского и стихами Барто. За что?

Опубликовано: 09.04.2024 12:53 , Обновлено: 09.04.2024

В реестре опасной продукции Госстандарта оказались издания стихов Агнии Барто, сказок Корнея Чуковского и раскраски для девочек. Об этом ведомство сообщило на портале "Качество.бел".

Иллюстрированные сборники стихов и сказок Корнея Чуковского и Агнии Барто серии “Умка” российского издательства «Высшая школа» постановили изъять из продажи.

“Продукция не соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 8) по требованиям безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции: пробел между словами в издательской продукции для дошкольного возраста должен быть равен кеглю шрифта, фактически: кегль основного шрифта равен 6,02 мм, пробел между словами составил от 2,00 до 2,40 мм”, — указали специалисты Госстандарта в реестре.

Также в реестр попали несколько изданий для досуга под торговым знаком «Hatber». В частности, запрет коснулся серии раскрасок для девочек «Волшебные сказки».

В них специалисты выявили нарушения “по требованиям безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции”. Так, для изготовления раскрасок должна была использоваться рисовальная офсетная писчая бумага с массой площади 1 м² от (100±5) г до (160±7) г, а на деле была применена бумага, среднеарифметическое значение массы 1 м² которой составило 65,3 г.

Все издания также предписали изъять из продажи и запретили их ввоз до устранения нарушений.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Гродненской областной инспекции Госстандарта обнаружили опасную туалетную воду российского производства. Как объяснили в ведомстве, продукция не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности.

«Сказывается на репродуктивной функции человека» — Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России