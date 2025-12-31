Снимут с рейса? «Белавиа» предупредила белорусов, летящих в Грузию, об изменении правил

Опубликовано: 31.12.2025 08:21 , Обновлено: 31.12.2025

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" предупредил пассажиров, летящих в Грузию, об изменении требований к иностранным туристам. Теперь перед полётом в эту страну компания будет проверять у пассажиров не только паспорта и билеты, но и ещё один документ, без которого человека могут не пустить на рейс в Тбилиси или Батуми.

Всё дело в новых иммиграционных требованиях, которые в Грузии начнут предъявлять к иностранным гражданам с 1 января 2026 года.

Согласно новому грузинскому закону “О туризме”, у всех пассажиров, въезжающих в страну, должна быть действующая медицинская страховка или полис страхования от несчастных случаев. Без этого документа (причём именно бумажного, а не электронного) человека просто не впустят в страну.

Именно поэтому уже с новогоднего рейса B2-735, вылетающего из Минска в Тбилиси ночью 31 декабря, сотрудники “Белавиа” будут проверять у пассажиров наличие этого документа.

В компании предупредили, что пассажирам нужно будет предоставить оригинал страхового полиса на стойке регистрации на рейс - документ должен быть составлен либо на грузинском, либо на английском языке. Важным нюансом является то, что страховка должна быть оформлена как минимум на период пребывания туриста в Грузии - с даты прибытия до отъезда.

“В случае отсутствия необходимой страховки пассажиру будет отказано в перевозке”, - предупредил авиаперевозчик о последствиях для пассажиров, которые не учтут новые иммиграционные требования грузинских властей.

Напомним, на днях сразу две иностранные авиакомпании перед новогодними праздниками изрядно потрепали нервы белорусским туристам. Одна объявила внеплановые технические проверки своих самолётов, из-за чего пересмотрела график ближайших вылетов, в том числе, чартерных, другая и вовсе отменила все запланированные рейсы в Минск на Новый год. В результате, некоторым белорусам, планировавшим погреться на праздники на южном солнышке, придётся экстренно менять маршруты.

Две авиакомпании устроили новогодний коллапс белорусским туристам. Кому придётся менять маршрут на курорт?