Две авиакомпании устроили новогодний коллапс белорусским туристам. Кому придётся менять маршрут на курорт?

Опубликовано: 24.12.2025 12:51 , Обновлено: 24.12.2025

Сразу две иностранные авиакомпании перед новогодними праздниками изрядно потрепали нервы белорусским туристам. Одна объявила внеплановые технические проверки своих самолётов, из-за чего пересмотрела график ближайших вылетов, в том числе, чартерных, другая и вовсе отменила все запланированные рейсы в Минск на Новый год. В результате, некоторым белорусам, планировавшим погреться на праздники на южном солнышке, придётся экстренно менять маршруты.

Самую серьёзную неприятность белорусским туристам перед самыми праздниками подкинула авиакомпания Fly Dubai из ОАЭ. Накануне она в одностороннем порядке аннулировала все свои минские рейсы, запланированные на период новогодних праздников - с 24 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Причину такого решения в компании пока не озвучивали, но вряд ли белорусским туристам сейчас это важно. У тех, у кого были забронированы отели и оплачены туры в ОАЭ , наверняка сейчас голова забита совсем другими вопросами - как вернуть деньги за забронированные билеты и как добраться до курорта.

По данным белорусского туристического портала tio.by, некоторые туроператоры уже пересадили часть пассажиров на самолёты национального авиаперевозчика Белавиа. Некоторым предложили лететь из Москвы, предложив для них варианты трансфера до аэропорта. Но в целом ситуация близка к коллапсу - перебронировать вылеты туристов на другие рейсы и даты в период новогодних праздников практически невозможно. Места на рейсах и в отелях на эти даты выкупают сильно заранее и свободных мест практически никогда не остаётся.

Вторую “подставу” белорусы получили от российской авиакомпании Red Wings . На днях она перекроила график всех своих вылетов, включая международные чартеры, из-за внеплановых технических проверок. Они потребовались после очередного инцидента с самолётом компании, летевшим из Новосибирска в Матталу (Шри-Ланка). На борту сработала автоматическая система контроля давления в кабине пилотов, из-за чего самолёт вернулся в аэропорт вылета. В результате некоторые чартерные рейсы в Таиланд и Шри-Ланку из Москвы, которые летают и белорусские туристы, были отменены менее чем за сутки до вылета.

Авиакомпании пришлось задействовать свои резервные воздушные судна и сильно скорректировать графики. Переносы коснулись рейсов с вылетом из российских Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, но о полной отмене рейсов речи не идёт.

[inf]Обращаться с условиями возврата денег за билеты на аннулированные рейсы или за альтернативными вариантами перелёта следует либо непосредственно в авиакомпанию, либо к туроператору, продавшему вам путёвку.[/inf]