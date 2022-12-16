Снег, дождь и до -20°С. Синоптики рассказали, где в Беларуси будет хуже всего на выходных

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Опубликовано: 16.12.2022 12:36 , Обновлено: 16.12.2022

Ну и неделька! Белгидромет снова объявил оранжевый уровень опасности на субботу, 17 декабря. Атмосферные фронты на выходных принесут, кажется, полный набор неблагоприятных условий — сильный снег, дождь, метель, гололедицу, туман, холод... Рассказываем, кому и что ждать.

Так, в субботу 17 декабря по юго-востоку Беларуси синоптики пообещали сильный снег и мокрый снег. Также по юго-востоку пройдут дожди.

Сложнее всего будет Могилевской и Гомельской области. Там, среди прочего, ожидается еще и налипание мокрого снега, туман, гололед и гололедица.

Впрочем, сильный снег накроет и Минскую область.

Нельзя сказать, что в Гродненской, Брестской и Витебской областях будет сильно лучше. Уровень опасности там присвоили желтый. Как видно на карте МЧС, жителям стоит приготовиться к гололедице.

Кстати, ветер тоже не всех пощадит. Он будет северо-восточный, северный умеренный, а вотднем порывистый.

Что касается температуры, то сильных морозов в субботу не будет. Ночью она составит -4..-10°С, днем -1..-7°С. А по юго-востоку Беларуси чуть теплее — ночью 0..-3°С, днем 0..+2°С.

В общем, погоду в Беларуси в этот день в основном определят фронтальные разделы с юго-запада Европы, отрапортовали в Белгидромете.

В воскресенье 18 декабря также по югу-востоку обещают снег, гололедицу. Ветер, вероятно, поуспокоится — подует северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха начнет понемногу расти. Ночью она составит -8..-15°С, а при прояснениях вообще до -18°С. По юго-востоку — -5..-7°С. Днем же максимум от -5 до -12°С.

А вот в ночь на понедельник 19 декабря некоторым белорусам придется или укутываться посильнее, или спать у батареи. В целом по стране прогнозируют -7..-14°С. Но по юго-западу Беларуси обещают морозы до -16°С, а при прояснениях -17..-20°С.