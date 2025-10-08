Сначала тепло, потом "прохладненько". Синоптики предрекли белорусам циклон, ветер и дожди

Опубликовано: 08.10.2025 16:30 , Обновлено: 08.10.2025

Синоптики как государственного Белгидромета, так и метеорологических ТГ-каналов спрогнозировали в Беларуси наступление очередного циклона. Так, на четверг, 9 октября синоптики прогнозируют неоднозначную погодную картину.

Погоду на территории Республики будет определять циклон, который, по словам метеорологов, смещается с Черного моря. Этот атмосферный вихрь, заливший дождями Балканы, уже начинает ослабевать. Согласно прогнозу от ТГ-канала Nadvorie, давление в его центре растет, что приведет к снижению активности.

При этом основные осадки затронут юго-восток Беларуси. На остальной территории ожидается облачная, однако преимущественно сухая погода. Столбики термометров покажут днем +13..+16°.

Завтра днём в зоне его фронта окклюзии интенсивных дождей быть уже не должно, да и то они затронут лишь юго-восток страны, — предупредил синоптик Nadvorie.

Тем временем, специалист ТГ-канала “Метеовайб” также подтвердил, что облачные массивы циклона дойдут до центральных регионов. Зато на северо-западе будет больше солнца. Впрочем, и тут есть исключение: северо-запад Гродненской области, где из-за приближающегося фронта возможны небольшие дожди.

Ночные туманы и “прохладненько” в пятницу, 10 октября

В ночь с четверга на пятницу температура в Беларуси опустится до +4..+10°C. К тому же, в отдельных районах, судя по данным Белгидромета, не исключены туманы. Особенно прохладно будет на северо-западе, где столбики термометров покажут -2..+3°С, а местами возможны даже заморозки до -2°С.

В столице, кстати, ночь обещает быть мягче — +5..+7°С, а днем в Минске ещё порадует относительно теплая погода — +12..+14°С и без осадков.

Ситуация изменится к обеду в пятницу . Согласно всем прогнозам, погода ухудшится. На большей части страны пройдут дожди, причем в Минск они, по словам синоптиков, придут к 11–12 часам дня. Станет заметно холоднее: дневная температура не превысит +8..+11°.

Послезавтра прямо с утра с запада надвинется облачность, усилится ветер, 6–8, порывами до 12 м/с и начнутся осадки. Прохладненько, — уточнил представитель Nadvorie.

Ветер станет “сильным порывистым” к субботе, 11 октября

Белгидромет заявил, что в пятницу и субботу погоду будут определять фронтальные разделы. Ветер усилится, став не просто порывистым, а даже — сильным, особенно в западных и центральных районах.

Тем не менее, похолодание не будет долгим. Уже в субботу температура вернется к отметкам +8..+15°С, однако дожди, вероятно, еще сохранятся.

[inf] Циклон — это атмосферный вихрь с низким давлением в центре, который обычно приносит облачную, ветреную и дождливую погоду. Фронт окклюзии — сложная фронтальная система, которая образуется, когда холодный фронт нагоняет теплый. Она связана с обширной зоной облаков и осадков. [/inf]