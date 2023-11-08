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Слонимская прокуратура предъявила двум работникам сельхозпредприятия иск на 60,9 тыс. рублей. За что?

Слонимская прокуратура предъявила двум работникам сельхозпредприятия иск на 60,9 тыс. рублей. За что?
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Прокурор Слонимского района Гродненской области предъявил иск на общую сумму в 60,9 тыс. рублей двум сотрудникам одного из сельскохозяйственных предприятий региона. Должностных лиц обвинили в том, что они скрывали истинную ситуацию с падежом скота на предприятии, причинив тем самым предприятию серьёзный материальный ущерб.

Ответчики по иску районной прокуратуры - ветеринарный врач и бригадир производственной бригады сельхозпредприятия. Именно они, как объяснили в пресс-службе прокуратуры Гродненской области, несут ответственность за сохранность животных.

Однако, как установили следователи, должностные лица “вступили в сговор и скрыли падеж 43 голов крупного рогатого скота”. Как утверждают в прокуратуре, эти сотрудники “внесли заведомо ложные сведения и записи в акты на выбытие сельхозживотных” и в товарно-транспортные накладные.

“При этом должностные лица не составляли протоколы вскрытия павших животных, а изготовили и подписали подложные акты на их выбытие в адрес иного юридического лица”, - пояснили в ведомстве.

В результате этих действий, как подсчитали прокуроры, сельхозпредприятию нанесли ущерб на 60,9 тыс. рублей, которые теперь и требуют возместить. Тем не менее, в добровольном порядке эту сумму выплачивать ответчики отказались, следовательно, дело может быть направлено в суд на разбирательство.

[info_b]Отметим, что согласно статье 400 Трудового кодекса Республики Беларусь, работникамогут привлечь к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:

  • ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей;
  • противоправности поведения (действия или бездействия) работника;
  • прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом;
  • вины работника в причинении ущерба.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что Александр Лукашенко в сентябре на пленарном заседании семинара-совещания о развитии животноводства поручил разработать эффективную технологию воспроизводства крупного рогатого скота.

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«Ученые считают, что эффективное воспроизводство может быть при рождении 95 телят на 100 коров», — сказал Лукашенко и отметил, что если в 90-м году в Беларуси этот показатель держался на уровне 90 телят, то в последние годы только 72-75 телят на 100 коров. «Да и тех уберечь не можем. Вот и снижается поголовье», — процитировала Александра Лукашенко его пресс-служба.

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