Минобразования Беларуси запретило заносить в детсады коляски, самокаты и животных
Министерство образования Беларуси 28 сентября опубликовало постановление с правилами безопасности в детских садах и школах. Там, среди прочего, прописано, что можно и нельзя делать в учреждениях родителям и их детям.
Согласно документу, что круглосуточно в детсады и школы могут заходить только руководитель, его заместители, сторож и охрана. А при авариях — еще и работники обслуживающих организаций.
А вот родители имеют право посещать учреждения только в часы его работы.
Также на территорию детских садов и школ родителям нельзя заезжать на автомобилях. Это разрешено только служебному транспорту (по графику), машинам скорой помощи, пожарным и аварийным службам.
В детские сады запрещено:
- входить с животными;
- проносить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- вносить и размещать крупногабаритные предметы, например, санки, самокаты, коляски, велосипеды и другое.
В свою очередь в школы нельзя проносить:
- горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки;
- алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных систем курения, системы для потребления табака;
- огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы любого вида или взрывчатые вещества (их имитаторы или муляжи);
- аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия;
- холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (их имитаторы или муляжи);
- химические и ядовитые вещества;
- наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества;
- принадлежности для азартных игр.
Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко приказал «зачистить до невозможности» все частные школы и другие учебные заведения. О чем заявил на на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем 20 сентября.
Лукашенко приказал «зачистить» частные школы — «Клоака антигосударственная»