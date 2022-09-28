Минобразования Беларуси запретило заносить в детсады коляски, самокаты и животных

Опубликовано: 28.09.2022 11:33 , Обновлено: 03.10.2022

Министерство образования Беларуси 28 сентября опубликовало постановление с правилами безопасности в детских садах и школах. Там, среди прочего, прописано, что можно и нельзя делать в учреждениях родителям и их детям.

Согласно документу, что круглосуточно в детсады и школы могут заходить только руководитель, его заместители, сторож и охрана. А при авариях — еще и работники обслуживающих организаций.

А вот родители имеют право посещать учреждения только в часы его работы.

Также на территорию детских садов и школ родителям нельзя заезжать на автомобилях. Это разрешено только служебному транспорту (по графику), машинам скорой помощи, пожарным и аварийным службам.

В детские сады запрещено:

входить с животными;

проносить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

вносить и размещать крупногабаритные предметы, например, санки, самокаты, коляски, велосипеды и другое.

В свою очередь в школы нельзя проносить:

горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки;

алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для электронных систем курения, системы для потребления табака;

огнестрельное оружие любого вида, газовое оружие, боеприпасы любого вида или взрывчатые вещества (их имитаторы или муляжи);

аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия;

холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (их имитаторы или муляжи);

химические и ядовитые вещества;

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества;

принадлежности для азартных игр.

Подробнее с постановлением можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко приказал «зачистить до невозможности» все частные школы и другие учебные заведения. О чем заявил на на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем 20 сентября.

Лукашенко приказал «зачистить» частные школы — «Клоака антигосударственная»