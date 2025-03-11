Опубликовано: 11.03.2025 20:35 , Обновлено: 11.03.2025

Внутренние войска Беларуси в 2024 году «усовершенствовали порядок охраны» исправительных учреждений. Об этом рассказал командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Какие новшества ввели?

По словам Карпенкова, периметр исправительных учреждений «серьёзно защищён, чтобы не допустить побега». Однако, чтобы предотвратить даже такие попытки, в караулы по охране ИУ ввели дополнительные должности операторов дронов. Как заявил командир внутренних войск, эти специалисты прошли специальную подготовку.

«Беспилотник облетает учреждение, смотрит, где находятся заключённые, и не позволяет никому из них даже приблизиться к внутренней запретной зоне. А если произойдёт побег, то от дронов с тепловизорами и обученных операторов скрыться практически невозможно», — пояснил Карпенков.

Он также сообщил, что караулы ИУ «были довооружены» и прошли дополнительную подготовку.

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