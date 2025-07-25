Сколько учеников максимум может быть в одном классе? Адвокат из Гомеля назвала требования

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Опубликовано: 25.07.2025 17:16 , Обновлено: 25.07.2025

Адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Елизавета Яковленко разъяснила, сколько учеников максимально может быть в одном классе белорусской школы. По ее словам, требований к количеству нет в Кодексе об образовании, зато есть другие ограничения - санитарные.

“Ранее Кодекс об образовании Республики Беларусь предусматривал нормы по наполняемости классов. Однако в настоящее время законодательством не установлены конкретные требования по количеству учеников в классе”, - уточнила юристка.

Однако Елизавета Яковленко рассказала, что при наполняемости классов необходимо соблюдать требования санитарных норм и правил.

“В частности, в настоящее время используется принцип расчета наполняемости классов, исходя из площади учебных помещений. Площадь учебных помещений должна быть не менее 2 квадратных метров на одного учащегося, а при строительстве учреждения образования не менее 2,2 квадратных метра на одного учащегося”, - напомнила адвокат.

При этом при размещении первых классов на базе учреждения дошкольного образования предусмотрен норматив из расчета 4,5 метра площади учебного помещения с зоной отдыха на учащегося.

В комментариях подписчики принялись считать по нормам необходимые размеры классов.

“Значит, если в классе 30 человек, то кабинет должен быть не менее 60 квадратных метров, правильно я поняла? И если класс переходит из кабинета в кабинет, то каждый должен быть не менее 60? Либо это считается в общем, все метры школы на всех учеников?” - переспросила одна из зрителей в TikTok, где адвокат поделилась видео.

В то же время, других комментаторов интересовали смежные вопросы: “Если в 1 класс приходит 4 ученика, в деревне, откроют ли класс?”.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский заявил, что власти города хотят, чтобы все больше выпускников школ шли учиться на среднее специальное образование.

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