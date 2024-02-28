«Сколько стоит рай?» – Девушка пожаловалась на дороговизну отпевания в церкви. Мнения белорусов разделились

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Опубликовано: 28.02.2024 11:52 , Обновлено: 28.02.2024

Больше 80 тысяч просмотров и три с лишним тысячи комментариев собрало видео, в котором автор рассказала, что за отпевание умершего родственника в православной церкви ей пришлось заплатить 220 рублей. Такую сумму она посчитала чрезмерной, порассуждала на эту тему и вызвала целую лавину комментариев. Причем, мнения оказались самыми разными.

Девушка-автор разложила религиозные каноны по полочкам реальности и задалась вопросом: «А если у людей нет таких денег? Получается, что в противном случае для умершего человека понижаются шансы попадания в рай?». Автор пришла к выводу, что церковь стала коммерческой организацией. Поскольку «у них есть услуги, за которые они взимают определенную плату, но чек при этом не выдают». И спросила, куда направляются эти средства.

Отпевание – тоже работа

«Если вы считаете, что для отпевания это дорого, то, значит, не так вам это и нужно. Сколько вы потратите на поминки?» – на этот первый же комментарий поступило почти 1200 откликов!

Люди написали, что отпевание, равно как и другие церковные ритуалы, – это тоже работа. Что священники тоже люди, им нужно одеваться и кушать. Что храм, как и любое другое помещение, тоже требует оплаты коммуналки, ухода и ремонта, текущего или даже капитального, – «а это деньги немалые».

Кто-то напомнил, что сейчас «похоронная выплата» от государства – 2271 рубль, и на все скорбные дела, «в принципе, хватает».

Одна женщина написала, что 220 рублей – это не такса, что священник «непременно пойдет навстречу человеку, у которого нет таких денег», в отпевании не откажет и примет столько, сколько тот сможет пожертвовать.

Пожертвование – это как?

Горячо в комментариях обсудили и само понятие «пожертвование».

«Если 220 рублей – это все же не утвержденная такса, а добровольный взнос, то он может быть и другим, так?» – написал один из подписчиков. В целом с ним согласились, но и указали на печальные последствия: «Ага, позволь людям просто сунуть что-нибудь в ящичек для пожертвований, так они один рубль и сунут. Чтобы потом стол со спиртным накрыть на полторы тысячи».

В рассуждении на тему, сколько денег вообще нужно нести в церковь, кто-то вспомнил слова одного российского священнослужителя, который ответил, что нужно нести вообще всё. Это несколько разрядило атмосферу.

Кстати, мы нашли это видео:

Бог рассудит по заслугам

Подвела черту в обсуждениях женщина, которая сообщила о себе, что постоянно читает Евангелие, она успокоила сомневающихся: «Отпевание – это лишь ритуал. Но только Бог решает, чего на самом деле заслужила душа. И не сомневайтесь, Он все рассудит по земным заслугам. И кто достоин попадания в рай, того возвысит непременно».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко в начале января подписал закон, ранее принятый парламентом, который содержит изменения в законодательстве, которые касаются религиозных организаций в Беларуси. Согласно ему, все белорусские религиозные объединения обязаны пройти перерегистрацию.

Все белорусские церкви обязали перерегистрироваться в течение года. Что произошло?