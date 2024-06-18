Грудка в сметанном соусе и не только. Технологи назвали новые блюда для проекта меню в школах Минска

Опубликовано: 18.06.2024 09:59 , Обновлено: 18.06.2024

Комбинат школьного питания Минска рассказал о работе над меню для столичных учреждений образования на первую четверть 2024/2025 учебного года и перечислил, какие новинки могут включить в рацион учащихся.

На комбинате уже провели заседание рабочей группы по оптимизации школьного меню, сообщил Telegram-канал “Учителя Беларуси”. Во-первых, там обсудили вопросы технологии приготовления блинчиков с начинкой и сырников.

Во-вторых, рассказали, что в проект меню включили “новые фирменные блюда”: напиток “Баланс” (что в составе, неизвестно), фитонапиток, блинчики с яблоком и корицей, а также грудку в сметанном соусе.

В Telegram-канале отметили, что меню составляют с учетом предпочтений самих школьников и их родителей. Кроме того, его должны одобрить диетологи и специалисты по детскому питанию.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в апреле на совещании Совета Министров Беларуси премьер Роман Головченко признал наличие “отдельных проблемных вопросов” в организации школьного питания. Глава Правительства отметил «факты ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов», «отдельные нарушения технологии приготовления блюд», некоторые факты «отклонения рационов от нормы» и не только.

«Может хватит?» — Головченко не согласился с требованием Госконтроля «кардинально изменить» школьное питание в Беларуси