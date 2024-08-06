Можно ли отдать ребёнка в школу в 5 лет? В Минобразования Беларуси ответили

Опубликовано: 06.08.2024 17:08 , Обновлено: 06.08.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Могилёва, которая хотела узнать, примут ли её ребёнка в первый класс. Дело в том, что мальчику на данный момент 5 лет, а 6 исполнится только в январе. Однако женщина не хочет, чтобы её сын терял год, поэтому считает идеальным вариантом, если бы его приняли в школу уже сейчас.

В Министерстве образования Беларуси пояснили, что в таком случае отдать ребёнка в школу нельзя. По информации ведомства, учреждения образования принимают в первый класс детей, которым на 1 сентября 2024 года исполнится 6 лет и более. Вместе с тем при желании взрослых и при наличии справки от врача ребёнка можно записать в школу, если ему исполнится 6 лет до 31 декабря 2024 года. Но не позже, обратили внимание в ведомстве.

Напомним, приём документов в 1 класс по микрорайону (по месту регистрации) проходит до 15 августа. А при наличии свободных мест – с 16 по 28 августа для всех остальных. Всю необходимую информацию о микрорайоне школы, гимназии, а также о порядке приёма документов можно узнать на официальных сайтах учреждений образования, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что с 1 августа два белорусских универмага на бесплатной основе будут оказывать услугу “подгонки” школьной формы. Правда, до какого числа, в ведомстве не уточнили. В любом случае, если есть такая необходимость, нужно поспешить.

В МАРТ назвали 2 места в Минске, где можно бесплатно «подогнать» школьную форму