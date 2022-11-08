Белорусам запретили ездить за границу на электросамокатах. Почему?

Опубликовано: 08.11.2022 16:02 , Обновлено: 08.11.2022

Белорусы пожаловались, что их перестали пропускать на самокатах через границу. В ГПК Беларуси изданию АвтоГродно подтвердили, что с 8 ноября полностью запретили пересекать границу на электросамокатах. Ограничение начало действовать с 0:00 часов на двух пунктах пропуска. На официальном канале Погранкомитета информации о запрете пока нет.

В Погранкомитете сообщили, что нововведения касаются ПП “Привалка” и ПП “Берестовица”. Причин, почему вдруг ввели запрет, в ГПК не назвали, [link href=“https://autogrodno.by/49-news/5/27342-zapret-samokat.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание. При этом на велосипедах пересекать границу в этих пунктах можно.

Возможно, таким образом в Погранкомитете поступили из-за новых правил ПДД, которые вступили в силу 27 октября. Согласно им, электросамокаты, гироскутеры и сигвеи не считаются транспортными средствами, а их пользователи приравниваются к пешеходам, пишет Автогродно. Таким образом, на пешеходных переходах на границе, возможно, будут разрешены.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы сообщили, что в «Зону ожидания» в пункте пропуска «Берестовица» («Бобровники») на границе с Польшей 1 ноября образовалась огромная очередь, которой раньше не было. И рассказали, с чем это может быть связано.

На белорусской границе с Польшей появилась огромная очередь в «Зону ожидания». Что происходит?