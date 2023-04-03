Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет до +15°С. А дожди закончатся?

Опубликовано: 03.04.2023 13:19 , Обновлено: 03.04.2023

В течение этой недели в Беларуси будет сохраняться облачная погода, предупредили в Белгидрометцентре. Однако, под влиянием теплых, но неустойчивых воздушных масс, которые движутся в белорусском направлении с территории Украины, скоро в страну придет потепление. Синоптики рассказали, когда и в каких районах его ждать.

На вторник, 4 апреля , в Белгидромете выписали предупреждение из-за опасности гололедицы на отдельных участках дорог по всей стране. В ночные и утренние часы возможен слабый гололед, будет дуть северный, северо-западный умеренный ветер, сообщили синоптики.

В большинстве районах Беларуси в этот день ожидается снег и мокрый снег, на востоке страны - преимущественно дождь. Ночью еще будут заморозки - температура опустится до -5°С (на юго-востоке - до +3°С), а днем воздух прогреется до +1..+7°С (на юго-востоке - до +8..+11°С).

В среду, 5 апреля , по словам синоптиков, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые смещаются сюда с территории Украины. Будет по-прежнему облачно и дождливо (в некоторых районах пройдет мокрый снег). В Белгидромете также предупредили, что ночью и утром велика вероятность возникновения тумана и гололеда, на дорогах будет сохраняться гололедица.

Ночью температура воздуха по стране будет колебаться от -3 до +3°С, в юго-восточных районах - +5°С. Днем максимальная температура также будет сильно разниться - от +2 °С на западе Беларуси до +13°С на юго-востоке.

Более заметное потепление в Беларуси ожидается уже в четверг, 6 апреля . Благодаря теплой воздушной массе из Украины днём воздух на юго-востоке Беларуси прогреется до +14..+15°С, в остальных районах республики - до +7..+13°С. Ночью столбики термометра покажут, соответственно, +7..+8°С на юго-востоке и от -1 до +6°С в остальных районах.

При этом, предупредили синоптики, кратковременные дожди по-прежнему ожидаются по всей стране, по ночам и утрам- слабый туман, а на дорогах, как и ранее, не исключена гололедица.