Синоптики рассказали, где в Беларуси тропический фронт принесет +33°C. А торнадо из ЕС доберутся?

Опубликовано: 13.07.2023 13:27 , Обновлено: 13.07.2023

Синоптики предупредили белорусов об очередной волне жары, которую в страну принесут теплые воздушные массы тропического происхождения. Узнали, где в предстоящие выходные воздух прогреется до +33°C и доберётся ли до Беларуси мезомасштабная конвективная система, из-за которой в некоторых европейских странах уже объявили угрозу торнадо.

В настоящее время над территорией Венгрии и Румынии находится мезомасштабная конвективная система, которая способна вызывать сильные шквалистые ветры и даже торнадо, сообщил телеграм-канал Nadvorie. Именно из-за неё власти Румынии объявили официальную угрозу торнадо, а в таких странах, как Хорватия, Сербия, Италия, Словения, по прогнозу метеорологов из инициативы Estofex, ожидается крупный град с сильным ветром.

В Беларуси, по словам авторов телеграм-канал Nadvorie, “пока ничего особо опасного” эта конвективная система не сулит. Как видно на схемах метеорадаров, территорию Беларуси она зацепит лишь вскользь.

Тем не менее, на пятницу, 14 июля , Белгидромет выписал предупреждение об опасном метеоявлении - местами по южной половине страны ожидаются сильные грозы. В целом же, согласно прогнозу Белгидромета, на всей территории Беларуси будет облачная погода. Ночью температура воздуха будет опускаться до +12..+18°С, а днём воздух прогреется до +21..+27°С.

В субботу, 15 июля , с юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы, из-за чего в Беларуси станет ещё жарче, предупредили синоптики. Днём максимальная температура поднимается до +23..+29°С по стране, а ночью может опускаться до +8..+13°С. Осадков в этот день не прогнозируется, но порывистый ветер сохранится.

Самым жарким, по прогнозам синоптиков, будет воскресенье, 16 июля - до +33°С ожидается на юго-западе, в восточных районах - до +25°С. Ночные колебания температуры составят от +8 до +17°С. На северо-западе также возможны кратковременные дожди с грозами.

“На большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс тропического происхождения, днем в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела”, - пояснили в Белгидромете.

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