Когда ждать настоящую осень? Синоптики пообещали белорусам туманы и тепло

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Опубликовано: 03.09.2023 11:57 , Обновлено: 03.09.2023

Метеорологи сообщили о ночных и утренних туманах, и рассказали, жать ли в Беларуси на следующей недели похолодания.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, резкого осеннего похолодания в ближайшее время в нашей стране не предвидится. “Умеренное тепло продержится практически всю первую декаду сентября”, - сказа он, лишь затем можно ожидать снижения температуры. Однако, о наступлении осени уже на предстоящей неделе будут напоминать более холодные вечера и ночи, частые туманы.

В начале недели Беларусь будет находиться “в зоне влияния области высокого атмосферного давления и влажных, неустойчивых, умеренно теплых воздушных масс с запада”, рассказал метеоролог для телеканала ОНТ.

А в середине недели за ситуацию в атмосфере над страной станет отвечать очередной атмосферный фронт с Балтийского моря, который принесет кратковременные дожди, наиболее интенсивные по северо-востоку страны.

А что говорят в “Белгидромете”?

По их прогнозам в понедельник, 4 сентября, погоду будет определять восточная периферия антициклона. Ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь по Гомельской области пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в будет сгущаться туман. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +20..+25 °С.

Во вторник, 5 сентября, будет облачно, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура ночью +5..+11°С, днем +19..+25°С.

В среду, 6 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Температура ночью +7..+14 градусов, днем от +19..+27 °С.

Напомним, ранее синоптики озвучили предварительный прогноз на сентябрь, а также рассказали, какой в целом будет осень 2023 года:

Какой будет осень в Беларуси? Синоптики рассказали, ждать ли в сентябре холодов и дождей