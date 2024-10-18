Синоптики предупредили белорусов об «ухудшении качества воздуха» на выходных. В чём причина?

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Опубликовано: 18.10.2024 11:19 , Обновлено: 18.10.2024

Жителей крупных белорусских городов предупредили о заметном ухудшении качества воздуха в эти выходные, 19 и 20 октября. Заметный невооружённым глазом смог над Минском можно было наблюдать уже утром в пятницу, 18 октября. Специалисты объяснили это складывающейся "синоптической обстановкой".

Как пояснили авторы Telegram-канал @nadvorie, неблагоприятные с точки зрения качества воздуха условия сейчас складываются в Беларуси из-за “мощного антициклона”, центр которого начнёт смещаться на территорию нашей страны в субботу. Как следствие, в ночные часы “будут образовываться слои инверсии температуры воздуха”.

“Инверсионное распределение температуры (тепло вверху, холодно внизу) препятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе. Слабые ветры, преобладающие в антициклоне, тоже, как вы понимаете, не способствуют улучшению ситуации”, - пояснили специалисты.

По словам специалистов, подобные инверсии, образовавшиеся ночью, “могут сохраняться и большую часть дня”.

“В общем-то, неважный в Минске воздух уже сейчас”, - сообщили авторы Telegram-канала, продемонстрировав утреннюю карту мониторинга качества воздуха.

На ней видно, что повышенные концентрации вредных тонкодисперсных частиц PM2,5-10 в воздухе зафиксированы во многих районах белорусской столицы, как в центре, так и на окраинах города. Эти частицы потенциально могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

По прогнозам специалистов, озвученных Telegram-каналом “Метеовайб”, улучшение качества воздуха ожидается лишь в понедельник, 21 октября. Подписчики Telegram-канала поделились фото смога в Минске 18 октября.













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