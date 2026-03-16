Синоптики предупредили белорусов о «ночных морозиках» и опасности пожаров

Опубликовано: 16.03.2026 12:19 , Обновлено: 16.03.2026

В Беларуси установилась устойчивая теплая дневная погода. И во вторник, 17 марта, влияние поля повышенного давления сохранится. А это значит, что сильного похолодания ждать не надо. Хотя рекорды тепла, скорее всего, закончатся.

Тем не менее по крайнему западу Беларуси, прогнозирует «Метеовайб», из-за теряющего активность фронта увеличится облачность и возможны локальные небольшие кратковременные дожди.

«На юго-востоке скажется влияние высотного циклона (прослеживается на высоте 5,5 км), там также станет облачнее, а температурный фон немного понизится», — пояснил синоптик.

«В регион начала поступать более умеренная воздушная масса с юго-востока, с территории РФ (Российской Федерации). Температурный фон начал понижаться», — подтвердил и ТГ-канал Nadvorie.

Ночью всё ещё будут заморозки до -5 °C, хотя кое-где и +3 °C (холоднее по востоку). Днем же воздух в Беларуси прогреется до +9…+15 °C.

«18-19 марта теплая и сухая погода сохранится. Ночью слабые морозики, а днем столбики термометров покажут +10..+15 °C, лишь по юго-востоку 18 марта из-за облачности на 1–2 °C прохладнее», — сообщил «Метеовайб».

Тем временем Nadvorie предупредил, что, так как прогнозы не предполагают серьезных осадков до пятницы, да и то их будет «мизерное количество», вырастет опасность пожаров.