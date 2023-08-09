Синоптики пообещали возвращение в Беларусь тропической жары до +30°C. Когда и где?

Опубликовано: 09.08.2023 13:03 , Обновлено: 09.08.2023

Синоптики предупредили белорусов о том, что после непродолжительного периода прохлады и дождей в начале августа в страну вскоре вновь может вернуться тропическая жара. Когда и где белорусам придётся спасаться от жары в +30°С?

Сейчас западные районы Беларуси находятся под влиянием атмосферного фронта, погоду в остальной части страны определяет периферия области повышенного атмосферного давления «В». Благодаря этому на всей территории Беларуси установилась комфортная и весьма характерная для августа погода со средней дневной температурой в +18..+23°.

Однако, уже на следующей неделе, предупредили синоптики, в Беларусь может вернуться июльская жара.

“Есть обоснованное научное предположение, что тёплая погода вернётся в Беларусь на следующей неделе. К среде будет +30° или около того”, - прокомментировали авторы телеграм-канала «Надвор’е» данные интерактивной карты сервиса погоды Windy.com:

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Согласно этому сервису, уже во вторник, 15 августа, днём температура в отдельных районах Брестской области достигнет 30-тиградусной отметки, а в среду, 16 августа, по-июльскому жаркая погода установится уже на всей территории Беларуси:

Белорусские синоптики подробного прогноза на столь отдалённый период не дают, однако, по предварительному прогнозу Белгидромета, уже в понедельник, 14 августа, в Бресте и других городах по югу Беларуси, таких как Кобрин, Малорита, Каменец и другие, днём можно ожидать 30-тиградусной жары.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Что касается погоды на ближайшие три дня, согласно прогнозу Белгидромету, в четверг, 10 августа , запад Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела, а остальная часть страны - под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет облачная погода, с кратковременными дождями и грозами, утренними туманами. Ночью температура воздуха может опускаться до +7..+15°С, а днём - прогреваться до +20..+26°С.

В пятницу, 11 августа , погода существенно не изменится. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+14°С (в юго-восточных районах - до +16°С), максимальная днем - в диапазоне от +18 до +24°С.

В субботу, 12 августа , синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий из-за циклона, центр которого сместится к востоку страны. Местами пройдут сильные дожди с грозами и сильным порывистым ветром. Ночью температура может опуститься до +8°С в западных районах, на востоке будет значительно теплее - до +17°С. Днём до +19..+24°С будет на западе и до +16..+18°С на востоке.

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