Синоптики пообещали до -25°С в Беларуси 7 января

Опубликовано: 06.01.2023 14:06 , Обновлено: 06.01.2023

В Белгидромете сообщили, что в ночь на субботу 7 января температура воздуха в части Беларуси опуститься до -25°С. Из-за этого, а также гололедицы, объявили желтый уровень опасности.

В частности, по прогнозу синоптиков, сильный мороз коснется северо-восточной половины страны. А в Брестской и Гродненской областях обещают снег.

В целом по Беларуси температура воздуха ночью составит от -3.. -8°С, по юго-западу до -22°С по северо-востоку, по северо-восточной половине республики местами -23.. -25°С. Днем спрогнозировали -8°С ..-14°С, по северо-востоку до -16°С, в юго-западных районах -1.. -7°С.

[info_b]К слову, по данным сервиса ECMWF, в самом Минске ночью будет -18..-20°С. А севернее города — до -22 °С, пишет телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie.

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На воскресенье 8 января Белгидромет спрогнозировал ночью от -2°С по юго-западу до -20 °С по востоку республики, местами по Могилевской и Витебской областям до -23°С. Днем -5…12°С, по северо-востоку местами до -14°С, в юго-западных районах -4.. +2°С.

А в понедельник 9 января ночью обещают -6.. -13°С, по северо-востоку при прояснениях -14 ..-19°С, по юго-западу -5.. +1°С. Днем от +5 °С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны.