Синоптики пообещали белорусам заморозки до -3°С на выходных. А где будет +19°С?

Опубликовано: 28.04.2023 12:07 , Обновлено: 28.04.2023

В Белгидрометцентре озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные и 1 мая. Синоптики предупредили белорусов о возможных ночных заморозках, но пообещали комфортную весеннюю погоду днём, без существенных осадков. В некоторых районах возмух прогреется до +19°С.

В субботу, 29 апреля , объявленную в Беларуси рабочим днём, по всей стране ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Как пояснили в Белгидромете, погоду в этот день будет обуславливать область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодной воздушной массе.

В результате ночью температура воздуха в отдельных районах может опуститься до -3°С, а где-то останется на уровне +3°С. Максимальная дневная температура по стране будет варьироваться в диапазоне от +11 до +17°С.

Ночные заморозки в Белгидромете не исключают и в воскресенье, 30 апреля , поскольку над Беларусью будет проходить малоактивный фронтальный раздел, который смещается с территории Польши. По прогнозам синоптиков, будет облачная погода с кратковременными дождями и ночными туманами, местами возможен порывистый ветер.

Температура воздуха ночью опустится до -1..+6°С (по западу будет теплее - до +8°С), а днём воздух прогреется до +11°С в северо-западных районах и до +19°С по югу Беларуси.

В понедельник, 1 мая , который в стране официально объявлен выходным днём, территория страны, по прогнозам Белгидромета, окажется в поле повышенного атмосферного давления. Одновременно с этим север страны окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, которая придёт с Балтийского моря, из-за чего здесь возможны кратковременные дожди. Для остальных регионов, как и на предыдущие два дня, синоптики прогнозируют на 1 мая переменную облачность, но без серьёзных осадков.

Заморозки ночью также возможны - до -2°С на западе Беларуси, тогда как на востоке страны в эту ночь будет до +6°С. Максимальная дневная температуре составит от +10 до +17°С.