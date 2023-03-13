Синоптики пообещали белорусам «волну аномального тепла». Когда?

Опубликовано: 13.03.2023 09:43 , Обновлено: 13.03.2023

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды – дожди и снег спрогнозировали для всех регионов страны. Однако, в середине недели пообещали потепление – существенное, но кратковременное.

«Страну накроет волна аномального тепла. Станет поступать хорошо прогретый, но влажный воздух с южных широт. Однако, потепление будет не продолжительным», - заявил Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

В начале недели территория Беларуси окажется под влиянием влажных воздушных масс и области высокого атмосферного давления, идущих с Западной Европы. Из-за этого, по словам Дмитрия Рябова, сохранится неустойчивый характер погоды: возможны дожди и мокрый снег. Влажность днем будет достигать до 90%, утром возможны туманы и снижение видимости на дорогах до километра.

Во вторник, 14 марта , на большей части страны пройдут кратковременные осадки. Ночью температура воздуха в юго-западных районах составит +6°C, на северо-востоке страны не поднимется выше -2°C. Днем воздух прогреется до +3°C в северных районах и до +13°C по юго-востоку. В среду, 15 марта , температура будет составлять от +1°C по северо-западу до +12°C по юго-востоку.

Более теплые воздушные массы с южных широт придут в Беларусь в середине недели, сообщил Дмитрий Рябов. По его словам, атмосферный фронт, идущий с юго-запада Европы, принесет новую порцию дождей и мокрого снега. Влажность днем будет достигать 90%, утром возможны туманы и снижение видимости на дорогах до километра.

В четверг, 16 марта , дневная температура будет колебаться от 0°C по западу до +13°C по юго-востоку, в пятницу, 17 марта , по всей стране заметно похолодает: температура воздуха не поднимется выше +2°C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков на предстоящие выходные, существенного изменения погоды не предвидится: будет облачно, возможны кратковременные осадки и утренние туманы.

“За ситуацию в атмосфере будет отвечать область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты с запада Европы”, - пояснил Рябов.

В субботу, 18 марта , воздух днем прогреется до +6°C на юго-западе страны, в по северо-востоку составит не более -2°C. В воскресенье, 19 марта, температура воздуха составит от -1 до +5°C.