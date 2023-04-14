Синоптики пообещали белорусам в выходные до +16°С. Зонты не прятать?

Опубликовано: 14.04.2023 07:31 , Обновлено: 14.04.2023

Синоптики из Белгидромета рассказали, какая погода ждёт белорусов в предстоящие выходные - 15 и 16 апреля. В некоторых районах столбик термометра поднимется до отметки в +16°С, но на большей части страны дожди не прекратятся. Более того, кое-где и вовсе ещё может выпасть мокрый снег.

В субботу, 15 апреля , погода главным образом будет обусловлена влиянием области повышенного атмосферного давления, сообщили в Белгидромете.

“Утром и днем по юго-западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Карпат”, - рассказали там. В результате белорусов в этот день ждёт облачная погода, с прояснениями.

Кратковременные дожди, согласно прогнозам синоптиков, можно ожидать в юго-западных районах Беларуси. По их словам, ветер будет порывистый, а днём в отдельных районах - сильный порывистый.

Ночью минимальная температура ночью составит от 0°С в северо-восточных районах до +9°С в юго-западных, а днём воздух прогреется до +10..+15°С.

В воскресенье, 16 апреля , по данным Белгидромета, территория страны окажется под влиянием малоподвижного фронтального раздела, поэтому погода останется облачной, а на большей части страны пройдут дожди.Кроме того, возможен слабый туман, а местами - порывистый ветер.

Ночью столбик термометра опустится до 0..+7°С, а днём потеплеет до +7..+13°С, в южных районах страны - до +16°С.

В свою очередь телеграм-канал о погоде Nadvorie сообщает, что в выходные Беларусь окажется в зоне циркуляции циклона «Н», из-за чего на северо-востоке страны в воскресенье утром может выпасть небольшой мокрый снег, при этом температура не уйдёт в “минус” и составит от +1 до +3°.

По данным сервиса Windy.com, дождь с мокрым снегом в воскресенье может пройти в следующих районах Беларуси: