Синоптики пообещали белорусам тёплые выходные. Где ждать гроз и сильного ветра?

Опубликовано: 06.04.2023 11:18 , Обновлено: 06.04.2023

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, согласно прогнозу Белгидрометцентра, в Беларусь, наконец, придет весеннее тепло. Его принесут с собой теплые неустойчивые воздушные массы, которые будут идти с территории Украины и южных районов Европейской части России. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, однако, кое-где всё же пройдут грозы.

Уже в пятницу, 7 апреля , Беларусь накроет теплая воздушная масса, а погода будет определяться влиянием атмосферного фронта. Как сообщили в Белгидрометцентре, будет облачная погода, с прояснениями. Небольшие дожди ожидаются ночью в южных районах страны, днём - по всей Беларуси. Синоптики предупреждают, что местами возможны грозы, а в отдельных районах - порывистый ветер.

Ночная температура по стране будет колебаться в диапазоне от +3 до +9°С, а днём воздух прогреется до +10..+16°С. Синоптики также предупредили о слабом повышении атмосферного давления.

В субботу, 8 апреля, кратковременные дожди также ожидаются на большей части территории страны. В Белгидрометцентре предупредили, что по ночам и утрам в отдельных районах возможен слабый туман. Минимальная ночная температура воздуха составит +1..+8°С, а днем потеплеет до +9..+15°С.

В воскресенье, 9 апреля, кратковременные дожди ожидаются в большинстве районах Беларуси, при чем в отдельных районах возможны грозы. Также не исчезает риск слабых утренних и ночных туманов, а днём - порывистого ветра. Температура воздуха ночью опустится до +1..+8°С, а днём воздух прогреется до +10..+16°С.