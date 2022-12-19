Синоптики пообещали белорусам температурный сюрприз с 19 по 25 декабря

📷 Фото

Опубликовано: 19.12.2022 10:05 , Обновлено: 19.12.2022

Утром 19 декабря на юге Беларуси в Брестской области (Пружаны) зафиксировали мороз в -18,1°С. Однако, скорее всего, таких температур на неделе с 19 по 25 декабря больше не будет. Вот какой температурный сюрприз спрогнозировали синоптики.

По информации Белгидромета, в понедельник, 19 декабря осадков почти не будет. Но желтый уровень опасности объявили из-за гололедиы.

Температура воздуха днем составит -4..-10°С.

В свою очередь белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на целую неделю. На смену морозам, по его словам, придут теплые воздушные массы с Атлантики. В стране потеплеет . А из осадков, скорее всего, пойдут дождь или мокрый снег. Поэтому сугробы начнут таять.

По прогнозу Рябова, во вторник 20 декабря ночью температура составит от -6 до -13°C. А днем кое-где ожидается плюс. В целом по стране обещают от -4… +1°C.

В среду 21 декабря температуру ночью прогнозируют от 0 до -5°C, днем около 0.

В четверг и пятницу, 22-23 декабря , Рябов ожидает, что ночью температура составит от -1 до +3°C, а днем — от 0 до +3°C.

И, по предварительной информации, в выходные, 24-25 декабря , ночью – от -2 до +3 градусов. Днем — от 0 до +5.

Тем временем анонимный синоптик в телеграм-канале @nadvorie отметил, что в воскресенье в тыл циклона «Н» будет поступать холод и снова вернется зима:

Где были сильные морозы 19 декабря?

Вот такие температуры были в Беларуси на 6 утра 19 декабря по данным Белгидромета. Холоднее всего, как ни удивительно, было на юге.