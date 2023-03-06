Синоптики пообещали белорусам на 8 марта снег. А когда придет весеннее тепло?

Опубликовано: 06.03.2023 09:42 , Обновлено: 06.03.2023

Метели, снег с дождем и порывистый ветер пообещали синоптики белорусам с 6 по 12 марта. Международный женский день, по предварительным прогнозам, также не принесет тепла и долгожданного весеннего солнца.

Согласно предварительному прогнозу на неделю, озвученному синоптиком Дмитрием Рябовым в эфире телеканала ОНТ, с 6 по 12 марта в Беларуси будет сохраняться “неустойчивый характер погоды”.

По словам специалиста, в настоящее время на Беларусь с Западной Европы надвигаются влажные воздушные массы, поэтому в ближайшие дни возможны резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха, быстро сменяющие друг друга осадки, а на дорогах — образование гололедицы.

Днем во вторник, 7 марта , температура воздуха в различных регионах страны будет колебаться от +4 до -3°C. Сохранится высокая вероятность выпадения осадков - мокрого снега с дождем.

В среду, 8 марта , в Беларусь, как ожидается, придут более теплые воздушные массы, однако погода останется пасмурной и прохладной. Ночная температура воздуха составит от -8°C в северо-восточных районах до +2°C в южных . Днем воздух прогреется до +6°C. Во многих районах выпадет снег или снег с дождем.

Начиная с четверга, 9 марта , по словам Дмитрия Рябова, на всей территории Беларуси будет ощущаться влияние активного циклона, который принесет с Балтийского моря атмосферные фронты и, следовательно, новую порцию осадков. Температура воздуха будет колебаться от -6°C ночью до +3°C днем.

В пятницу, 10 марта , станет чуть теплее: температура воздуха поднимется до -2°C в северо-западных районах страны до +6°C на юго-западе.

Предварительный прогноз на выходные, 11 и 12 марта, по словам Дмитрия Рябова, “типично мартовский”. По всей стране сохранится облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки. Температура воздуха в субботу будет составлять от -1 до +3°C, в воскресенье - до -1 - +4°C.