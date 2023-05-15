Синоптики пообещали белорусам “африканскую жару” за +30°С. А где прогремят грозы?

Опубликовано: 15.05.2023 12:31 , Обновлено: 15.05.2023

Синоптики предупредили белорусов об очень жаркой погоде во второй половине мая. Согласно предварительным прогнозам, средняя температура воздуха будет на 8–10° выше обычного. Высока вероятность того, что она перевалит за +30°С. Белгидромет предупредил, что уже в середине этой недели в отдельных районах страны будет до +28°С, однако, не обойдётся без дождей и гроз.

О необычно жаркой погоде в Беларуси в конце месяца (23–28 мая) свидетельствуют две численные модели прогнозов - GEPS и CFSv2. Показательные метеорологические карты с прогнозами опубликовал телеграм-канал «Надвор’е». Согласно первой модели, в Беларуси будет на 8–10° теплее обычного.

Вторая карта говорит о превышении климатической нормы в Беларуси в эти дни на 3,5 - 5°, а авторы канала, чьи прошлые прогнозы были весьма точны, заявили о высокой вероятности того, что температура преодолеет отметку в +30°С.

Тем временем, прогноз, озвученный Белгидрометцентром, также свидетельствует о постепенном повышении среднесуточной температуры в ближайшие три дня, но также - о грядущих грозах и дождях.

Так, во вторник, 16 мая , минимальная ночью по стране составит от +9 до +15°С, а днём - до +24°С. Дожди с грозами возможны утром и днём во многих районах Беларуси. При грозах возможен сильный порывистый ветер, предупредили синоптики.

В среду, 17 мая , на погоду в Беларуси повлияет фронтальный раздел, который смещается с юго-запада Европы. В результате белорусов ждёт облачная погода с кратковременными дождями по ночам, возможны грозы, но температура продолжит расти. Ночью синоптики пообещали до +13°С, а днём - до +28°С в юго-восточных районах.

Фронтальный раздел сохранит своё влияние и в четверг, 18 мая . Вслед за ним в Беларусь должна придти более прохладная воздушная масса, которая движется с территории Польши. В этот день белорусов ждёт облачная погода, кратковременные дожди и грозы в отдельных района, а температура - на уровне двух предыдущих дней. Так, ночью в северо-западных районах будет на уровне +6°С, в юго-восточных - до+16°С, днём по стране воздух прогреется до +22..+26°С.