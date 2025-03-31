Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 апреля и предупредили белорусов о вторжении холода из Арктики

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Опубликовано: 31.03.2025 14:30 , Обновлено: 31.03.2025

Оранжевый уровень опасности объявил Белгидромет на вторник, 1 апреля, а Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) спрогнозировал белорусам скорое "вторжение холода из Арктики". Узнали, какое "неблагоприятное гидрометеорологическое явление" угрожает завтра жителям двух регионов страны, и когда ждать "декабрьского" похолодания.

По информации профильного Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, в первый день апреля погода в Беларуси будет “довольно контрастной”: на северо-западе (то есть на Гродненщине и части Витебщины и Брестчины) ожидается солнечная, теплая и сухая погода, а по юго-востоку (то есть на Могилёвщине и Гомельщине), наоборот, ожидаются дожди и более прохладная температурная картина.









Как объяснили специалисты, дожди в Беларусь несёт южный циклон, который смещается с юга Европейской территории России на север, северо-запад “под влиянием восточной периферии антициклона Ноэми”. По расчётам метеорологов, на Гомельщине дожди зарядят с 21:00 31 марта и продлятся до 9:00 2 апреля. В результате местами может выпасть более половины от месячной нормы осадков.

Похожую картину обрисовали белорусам и Белгидромете. Там предупредили, что днём 1 апреля по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди, из-за чего для региона даже объявили оранжевый уровень. В соседней Могилёвщине уровень опасности понизили до жёлтого, то есть с “опасного” до “потенциального опасного”. Также синоптики предупредили жителей этих регионов об потенциально опасном усилении ветра во время непогоды.

Карта метеоопасностей Белгидромета на 1 апреля 2025 года

Когда начнётся вторжение из Арктики?

Что касается похолодания, о котором специалисты предупреждали ещё на прошлой неделе, то обновлённые расчёты ECMWF показали, что его пик придётся ближе к выходным - на 6 апреля. Такую дату назвали авторы тематического Telegram-канала @nadvorie и показали “барическое образование” южного циклона, которое, предположительно, оформится над Гомельской областью.









Пока же в оперативных прогнозах Белгидромета практически одни плюсы, лишь к четвергу кое-где возможны ночные заморозки. Вот прогноз на ближайшие 3 дня:

1 апреля: ночью +2.. +8°С, максимальная днём от +8°С по юго-востоку до +16°С по северо-западу;

2 апреля: ночью +1.. +7°С, максимальная днем от +10°С по юго-востоку до +18°С по юго-западу;

3 апреля: ночью -2..+5°С, максимальная днем +12..+19°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов озвучил более долгосрочный предварительный прогноз на апрель. По его слова, в апреле весна «будет активно набирать обороты». По его словам, в первой декаде месяца можно ожидать средней температуры воздуха на 2-4°C выше климатической нормы.

«Хвост сильно похолоднел» — Синоптики пообещали белорусам «декабрьскую» погоду в начале апреля

Отметим, что по данным Белгидромета, климатическая норма для второго весеннего месяца в Беларуси составляет +7,8°С. Таким образом, если прогноз Рябова оправдается, средняя температура в начале апреля в 2025 году в Беларуси будет держаться в диапазоне +9,8…+11,8°С.