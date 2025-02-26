Швед рассказал о новой категории белорусов, обращающихся в «комиссию по возвращению»

Опубликовано: 26.02.2025 13:13 , Обновлено: 26.02.2025

Количество преступлений «экстремистской направленности» в Беларуси продолжило снижаться, а число обращений в комиссию по возвращению уехавших граждан на родину начало расти, заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед, выступая с докладом в белорусском Парламенте.

По словам генпрокурора, в 2024 году число экстремистских преступлений сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом. При этом наибольшая доля таких преступлений совершалась в интернете (клевета, оскорбления и т. д.). Также, как отметил глава ведомства, продолжилась работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к созданию экстремистских формирований и участию в них, а также к содействию экстремистской деятельности.

Всего, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году прокуроры поддержали обвинение в отношении более 1500 лиц, совершивших экстремистские преступления. Оправдательных приговоров по таким делам не выносилось.

Касаясь работы комиссии по возвращению, Швед отметил, что в последнее время там заметили рост числа обращений. Он рассказал, что в комиссию стали писать, в том числе, родители молодых людей, которые находятся за рубежом и «по ряду причин боятся возвращаться в нашу страну».

На данный момент, по его словам, 10 заявлений находятся в работе. Число рассмотренных заявлений не изменилось.

Сколько из 240 обратившихся в спецкомиссию вернулись в Беларусь после 2020 года? Генпрокурор назвал цифру

Генпрокурор также сообщил, что вернувшихся просят рассказать о «реальной жизни» за рубежом и отношении к белорусам. Швед предположил, что такие меры помогают «увидеть истинное лицо» некоторых западных соседей Беларуси.

Генеральная прокуратура, как добавил Швед, продолжит контролировать вопрос привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления экстремистской направленности начиная с 2020 года.

Ранее журналисты Telegraf.news приводили слова Генпрокурора о том, какие гарантии имеют и какими не обладают белорусы, вернувшиеся в страну через специальную комиссию.

Сколько из 240 обратившихся в спецкомиссию вернулись в Беларусь после 2020 года? Генпрокурор назвал цифру