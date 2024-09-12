Штрафы и сутки за ношение. Гомельский суд запретил в Беларуси одежду молодежного бренда

Опубликовано: 12.09.2024 12:21 , Обновлено: 12.09.2024

Суд в Гомеле признал информационную продукцию торговой марки Supcable экстремистским материалом. Это сделали после того, как специальная комиссия усмотрела в логотипе сходство с нацистской символикой. Теперь белорусам за ношение одежды бренда с лого грозит административная ответственность.

Каксообщили на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, изображение логотипа бренда Supcable, который продает молодежную одежду и обувь, “имело явное сходство с изображением эмблемы Национал-социалистической рабочей партии Германии, ставшей в 1935 году официальным гербом Третьего рейха и представлявшей собой черного орла с распростертыми крыльями, который держал в лапах стилизованный дубовый венок со свастикой в центре”.

[info_b]Эмблема включена в перечень нацистской символики и атрибутики, установленный постановлением Министерства внутренних дел от 28.10.2022 №271.[/info_b]

В прокуратуре отметили, что “в отличие от оригинала орел на логотипе торговой марки держит в лапах круг с надписью сокращенного наименования бренда – «Sup».

Комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции по поручению прокуратуры Гомельщины оценила логотип Supcable и усмотрела “признаки проявления экстремизма”.

“Нахождение в свободном обороте данной продукции нивелирует у молодежи сформированную нетерпимость к нацизму, а также способствует искажению исторической памяти через одобрение использования в повседневной жизни, в том числе через скрытое брендирование, символики и атрибутики организаций и иных структур, совершивших преступления против мира и безопасности человечества, военные и другие преступления, установленные приговором Международного военного трибунала”, — заявили в прокуратуре.

Поэтому суд Центрального района Гомеля признал информационную продукцию торговой марки «Supcable» экстремистским материалом.

Напомним, что согласно ч.2 ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) за распространение информпродукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, белорусам (физлицам) грозит штраф от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

[info_b]Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых, для юридического лица — от 100 до 500 базовых.[/info_b]

Таким образом, в Беларуси нельзя продавать, носить и демонстрировать в интернете одежду и обувь с логотипом бренда Supcable.

Ранее Telegraf.news писал, что органы прокуратуры Брестской области за первые шесть месяцев 2024 года направили в суды 194 заявления о признании различных информационных ресурсов экстремистскими материалами. Из них 185 рассмотрели и, судя по всему, вынесли утвердительное решение — признать.

Больше 10 аккаунтов TikTok. Белорусские суды за полгода признали 179 интернет-ресурсов экстремистскими