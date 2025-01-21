Штраф за рыбалку – до 1260 рублей. Минсельхозпрод расширил перечень зимовальных ям в Беларуси

Опубликовано: 21.01.2025 13:54 , Обновлено: 21.01.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси совместно с Национальной академией наук расширило перечень перечень зимовальных ям на белорусских водоёмах. Рыбалка в этих местах остаётся под запретом до 15 апреля. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где именно белорусским рыбакам грозят штрафы за любимое хобби.

Как рассказали в Минсельхозпроде, новый перечень зимовальных ям на белорусских реках и озёрах определён совместным с Национальной академией наук постановлением от 18 декабря 2024 года №299/14.

[info_b]Зимовальная яма — участок водоема, где рыбы пережидают холодный сезон года. В таких местах рыба становится легкой добычей для рыболовов, в связи с чем белорусское природоохранное ведомство вводит там запрет на ловлю рыбы с 1 октября по 15 апреля — для предотвращения массового вылова рыбы и сохранения её популяции.[/info_b]

На зимовальных ямах в Беларуси запрещается ловить рыбу не только в даже промышленных, но и любительских масштабах, за что установлены немалые штрафы:

от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня) - для физических лиц,

от 20 до 100 базовых величин (то есть до 4200 рублей) - для индивидуальных предпринимателей,

от 100 до 500 базовых величин (то есть до 21 тыс. рублей) – для юридических лиц.

В предыдущей версии ведомственного постановления, в котором приведён перечень зимовальных ям с указанием точных географических координат, было в общей сложности 140 участков. В новой редакции их стало не пару десятков больше.

[info_b]С точным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что помимо собственно рыбалки в запретном месте в запретное время рыболовам также придётся платить за каждую незаконно выловленную рыбу, а если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить и уголовная ответственность.

Штраф – до 1200 рублей. В Беларуси ввели запрет на рыбалку на 140 участках рек