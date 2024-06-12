Штраф за одного — 60 рублей. Сколько килограммов раков разрешено ловить в Беларуси без последствий?

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Опубликовано: 12.06.2024 12:43 , Обновлено: 12.06.2024

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира предупредили о штрафах, которые можно получить за незаконную ловлю раков. Добывать их в Беларуси можно, однако на определённых условиях. Например, один из видов — широкопалый рак — включён в Красную книгу, поэтому ловить его строго запрещено.

В нашей Республике распространены два вида рака – широкопалый и длиннопалый (узкопалый). Кроме того, в водоёмах время от времени можно встретить и полосатого рака, лов которого не ограничен.

В ведомстве подчеркнули, что весной, когда устанавливается запрет на лов рыбы, ловить членистоногих также нельзя. Сроки совпадают:

в Брестской и Гомельской областях – с 20 марта по 18 мая;

в Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 1 апреля по 30 мая;

в Витебской области – с 10 апреля по 8 июня.

[info_b] Важно! Яйценосных самок и самок с личинками запрещено ловить на протяжении всего года.[/info_b]

Однако нужно помнить и о других не менее важных ограничениях. Например, нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона). Для добычи в личных целях следует использовать раколовки опредёленных параметров, но не больше трёх на человека и только в светлое время суток. Оставлять их без присмотра тоже запрещено, отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Также нельзя ловить раков с использованием осветительных приборов или плавательных средств.

Широкопалый рак, который занесён в Красную книгу Беларуси

При этом в ведомстве обратили внимание, что норма вылова составляет не более 2 килограммов в сутки на одного человека. Если обнаружится, что вес превышен, за каждую особь узкопалого рака предусмотрено возмещение вреда в размере 1,5 БВ (60 белорусских рублей). Таким образом, если, например, вы стали счастливым обладателем 2 килограммов раков, а остальные 10 были сверх нормы, придётся заплатить в госказну лишние 600 рублей.

Как отличить запрещённого широкопалого рака от других?

У широкопалого рака клешни массивнее, чем у узкопалого, с чем и связано его название. Снизу они красновато-коричневые, а у узкопалого — серовато-зелёные. Окраска взрослых особей варьируется от тёмно-красно-коричневой до почти чёрной. Цвет узкопалого рака более светлый, обычно зеленовато-бурый, но также может меняться в зависимости от среды обитания. Кроме того, у широкопалого рака на неподвижном пальце клешни изнутри есть выемка с острыми бугорками, у других видов её нет.

За незаконный вылов широкопалого рака, согласно ст. 16.25 КоАП РБ, грозит штраф от 10 до 30 БВ. Помимо этого, в тройном размере придётся компенсировать вред природе. Если сумма ущерба составит больше 100 БВ (4000 рублей), на нарушителя могут завести уголовное дело по ст. 281 УК РБ. В этом случае грозит лишение свободы вплоть до 6 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщила, что на водоёмах Беларуси с 31 мая вводится запрет на вылов сома обыкновенного, который продлится до 1 июля, а в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областях — с 19 мая по 19 июня.

Штраф до 1200 рублей. В Беларуси запретили лов сома. Надолго?