Штраф до 1200 рублей. В Беларуси запретили лов сома. Надолго?

Опубликовано: 30.05.2024 11:19 , Обновлено: 30.05.2024

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщила, что на водоёмах Беларуси с 31 мая вводится запрет на вылов сома обыкновенного, который продлится до 1 июля, а в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областях — с 19 мая по 19 июня.

Такое решение принимают ежегодно в период нереста. Оно действует в разных регионах Беларуси в разное время по причине того, что в водоёмах отличается температурный режим.

Напомним, если вы случайно поймали сома в период нереста, его нужно немедленно отпустить. В противном случае рыболову может грозить административная ответственность, сообщила районная газета “Працоўная слава”. Так, согласно ч.1 ст.16.25 КоАП РБ, за вылов сома в период нереста выпишут штраф до 30 базовых величин (до 1200 белорусских рублей). При этом удочки, как орудие добычи рыбы, тоже могут конфисковать.

Кроме того, в период нереста за каждого выловленного сома придётся дополнительно заплатить штраф в размере 12 базовых величин (480 рублей). А в случае, если ущерб от незаконной рыбалки составит более 100 БВ, может и вовсе наступить уголовная ответственность.

Также рыболовов могут привлечь к “административке” за нахождение в рыболовных угодьях, либо на прилегающей территории на расстоянии 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой во время нереста запрещён. Согласно ч.3 ст. 16.25 КоАП Беларуси, это грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1200 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в водоёмах Беларуси обитает около 65 видов рыб, 9 из которых, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, отнесены к «краснокнижным». За одну из них можно нарваться на крупный штраф.

Поймал — отпусти. Белорусов предупредили о штрафе в 2000 рублей за лов этой рыбы