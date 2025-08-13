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Опубликовано: 13.08.2025 09:06 , Обновлено: 13.08.2025

Минская и Гродненская области последними в стране назвали официальные даты, с которых разрешено собирать и заготавливать бруснику и клюкву. Теперь известны сроки для всех регионов Беларуси.

Решения Минского и Гродненского облисполкомов опубликованы 13 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документам, отправиться в этих областях в лес за брусникой можно с 14 августа, за клюквой — с 8 сентября.

Когда можно собирать ягоды в других областях?

Ранее свои сроки установили и остальные четыре региона страны. Таким образом, полный график сбора брусники и клюквы на 2025 год выглядит так:

Брусника :

С 12 августа — Брестская и Гомельская области;

— Брестская и Гомельская области; С 14 августа — Гродненская, Минская и Могилёвская области;

— Гродненская, Минская и Могилёвская области; С 16 августа — Витебская область.

Клюква :

С 6 сентября — Брестская и Гомельская области;

— Брестская и Гомельская области; С 8 сентября — Гродненская, Минская и Могилёвская области;

— Гродненская, Минская и Могилёвская области; С 9 сентября — Витебская область.

Напомним, что за сбор ягод раньше установленных сроков или с использованием запрещённых приспособлений предусмотрена ответственность по ст. 16.19 КоАП . Штраф может составить до 20 базовых величин (840 рублей) для физических лиц.

Кстати, о запретах. Как сообщал Telegraf.news, инженер охраны леса Старобинского лесхоза Николай Третьяк рассказал, когда белорусам можно использовать комбайны и гребёнки при сборе ягод. Раньше эти приспособления были запрещены, но теперь их использование разрешено. Однако, чтобы избежать штрафа, нужно учитывать несколько важных моментов.

Штраф – до 840 рублей. В лесхозе назвали условия, когда белорусам можно использовать комбайны для сбора лесной ягоды