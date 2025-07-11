ГАИ обратилась к белорусским грибникам и ягодникам. О каких штрафах предупредила?

Опубликовано: 11.07.2025 11:41 , Обновлено: 11.07.2025

Госавтоинспекция Минской области обратилась к гражданам, торгующим сезонной продукцией вдоль дорог, с призывом не создавать угрозу безопасности дорожного движения и пользоваться для этого специально оборудованными местами.

Как пояснили в ГАИ, стихийная торговля на обочинах значительно повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Водители, останавливаясь для совершения покупки, могут создавать помехи для движения, а покупатели-пешеходы нередко переходят дорогу в неустановленных местах.

Особую опасность, по информации ведомства, представляют такие торговые точки в лесных массивах, где видимость на дороге ограничена.

В качестве легальной альтернативы Госавтоинспекция призвала продавцов и покупателей пользоваться специально оборудованными торговыми площадками с парковками и торговыми рядами.

К примеру, как сообщило районное издание «Прамень», в одном только Столбцовском районе организовано несколько таких площадок для торговли вдоль трасс М-1 и Р-2.

В ГАИ также напомнили об ответственности за нарушения:

Штраф за неправильную парковку может составить, в зависимости от ситуации, от 1 до 10 базовых величин ( от 42 до 420 рублей ).

может составить, в зависимости от ситуации, от 1 до 10 базовых величин ( ). Штраф за торговлю на проезжей части или в полосе отвода дороги — от 2 до 5 базовых величин ( от 84 до 210 рублей ).

Кроме того, как отметили в местном РОВД, сотрудники милиции могут доставить нарушителей в райотдел для привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

В ведомстве предупредили, что Госавтоинспекция совместно с местными органами власти проводит рейдовые мероприятия по выявлению и прекращению торговли в неустановленных местах.

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