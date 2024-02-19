Штраф до 800 рублей. В МВД предупредили белорусских дачников о наказании за выращивание одного растения

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Опубликовано: 19.02.2024 11:53 , Обновлено: 19.02.2024

В милиции в преддверии начала посевного сезона напомнили белорусским дачникам о полном запрете на выращивание одного растения. Нарушителям пригрозили административным наказанием - размер штрафа может достигать 20 базовых величин, то есть 800 рублей.

Речь идёт о выращивании мака, который в Беларуси внесён в список запрещённых растений из-за содержания в нём психоактивных веществ.

Как пояснил участковый инспектор Радошковичского отделения милиции Молодечненского РОВД Руслан Кучко, за посев мака или его “выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ” в первый раз можно отделаться предупреждением или штрафом. А вот если милиция усмотрит в действиях “садовода-любителя”, решившего разводить любые “запрещенные к возделыванию растения и грибы, содержащие наркотические средства”, умысел на сбыт, административным взысканием уже не обойтись.

Такие действия уже подпадают под статью 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Помимо штрафа, санкция данной статьи предполагает и более существенное наказание - арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.

“При этом уголовная ответственность в данном случае наступает с 16 лет”, - подчеркнул участковый.

Отметим, что если в таком преступлении человека уличат повторно, либо оно будет совершено группой лиц, максимальное наказание увеличивается в разы - до семи лет тюремного заключения, а при совершении организованной группой – до 15 лет.

Напомним, получить штраф за растения на своём участке белорусские дачники могут не только за мак, но и за обычные сорняки. дело в том, что по закону владельцы дачных и приусадебных участков в Беларуси обязаны бороться на своих участках с растениями-интродуцентами, то есть с теми видами, которые представляют опасность для местной флоры.

До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?

Если инспекторы природоохранного ведомства заметят на участке заросли этих растений, его хозяину могут выписать такой же штраф, как и за потенциально наркотический мак - до 20 базовых величин (до 800 рублей).