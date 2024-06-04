Штраф до 800 рублей. В Могилёве контролёры обнаружили "безлимитные" проездные

Опубликовано: 04.06.2024 16:13 , Обновлено: 04.06.2024

В Могилевском межрайонном отделе ГКСЭ сообщили о необычных проездных билетах, которые поступили к ним на экспертизу. Так, сами документы были настоящими, однако специалисты обнаружили незаконные правки, которые на протяжении нескольких месяцев вносили их владельцы. Благодаря хитрости они могли ездить на общественном транспорте бесплатно.

Специалисты обнаружили подделку в проездных билетах на два вида транспорта: автобус и автобус-троллейбус. Оказалось, что недобросовестные белорусы собственноручно заклеивали отверстия в месте расположения месяца, который истёк, после чего делали дырку степлером там, где указан следующий месяц проездного билета. Подобные действия могли совершаться до бесконечности.

В ведомстве рассказали, что один из жителей Могилёва приобрел такой “самодельный” проездной за минимальную плату у знакомого, а другая пассажирка заявила, что нашла билет на остановке. Другие безбилетники признались, что сами изготовили подделку из старого документа и пользовались ей осознанно с целью экономии. «Рекордсменами» в этом деле оказались женщина и мужчина, которые с января по апрель 2024 года ездили в общественном транспорте с январскими проездными.

В итоге белорусов привлекли к административной ответственности за безбилетный проезд. Кроме того, за подделку проездных документов, согласно ст. 12.34 КоАП РБ, нарушителю грозит штраф от 10 до 20 базовых величин (от 400 до 800 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минской области, которую интересовал один-единственный вопрос: можно ли фотографироваться в цветущем поле рапса? По словам женщины, каждый день по пути на работу она видит, как “парочки заходят вглубь поля и всё топчут”.

Штраф до 1200 рублей? Юрист рассказал, можно ли фотографироваться в рапсовом поле