Штраф до 1200 рублей? Юрист рассказал, можно ли фотографироваться в рапсовом поле

Опубликовано: 30.05.2024 16:46 , Обновлено: 30.05.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Минской области, которую интересовал один-единственный вопрос: можно ли фотографироваться в цветущем поле рапса? По словам женщины, каждый день по пути на работу она видит, как "парочки заходят вглубь поля и всё топчут".

Юрист Юрий Готовко рассказал, что фотосессии в полях не запрещены, однако есть одно “но”. По его словам, административная ответственность может наступить не за красивые кадры, а за повреждение растений.

Так, согласно ст. 11.3 КоАП РБ, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, влечёт наложение штрафа до 30 базовых величин (до 1200 рублей). Если причинённый ущерб в милиции оценили больше чем в 40 базовых (1600 рублей), человеку может грозить уголовная ответственность, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что время от времени белорусы хотят уволиться, однако руководство не идёт навстречу. Иногда это оправдывается словами о том, что “мне некем вас заменить”. В итоге срок действия контракта истекает, а сотрудник вынужден продолжать работать, пока не найдёт подходящую кандидатуру. Законны ли такие требования работодателя?

Юрист рассказала, должен ли работник искать себе замену при увольнении