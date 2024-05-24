Штраф - до 800 рублей. МВД объявило о проверке огородов по всей Беларуси на наличие этих растений

Опубликовано: 24.05.2024 22:12 , Обновлено: 24.05.2024

МВД сообщило, что запланировало проверить в течение лета огороды белорусов на наличие этих растений. За их незаконное выращивание грозит штраф до 800 рублей.

В стране объявили республиканскую специальную программу “Мак”, которую запланировали провести с 1 июня по 15 сентября. В УВД Минского облисполкома рассказали о ее проведении на территории Молодечненского района.

Милиция пообещала найти и уничтожить незаконные посевы наркосодержащих растений (мака, конопли), чтобы не допустить распространения сырья для наркотиков. Правоохранители напомнили, что за незаконный посев, а также выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления наркотических средств или психотропных веществ можно получить штраф в размере до двадцати базовых величин (до 800 рублей).

В милиции Минщины попросили сообщать о фактах выращивания, сбыта, хранения, изготовления или хищения наркотических средств в Молодечненский РОВД по телефонам 77-16-56, 77-19-11 или 102. Пообещали анонимность.

В прошлом году, по информации правоохранителей, в рамках спецпрограммы “Мак” милиция уничтожила 16 кг наркосодержащих растений, а также изъяла почти 7 кг психотропных веществ и других наркотических средств.

Ранее Telegraf.news рассказывал, какое указание МВД дало родителям белорусских школьников в преддверии выпускных вечеров.

МВД дало указание родителям белорусских выпускников. Что обязало сделать 14 июня?