Штраф до 1200 рублей. В Березинском заповеднике рассказали, как выслеживают тех, кто собирает рога

Опубликовано: 24.04.2024 13:55 , Обновлено: 24.04.2024

В Березинском биосферном заповеднике вычислили мужчину, который без разрешения собирал рога лосей и оленей на территории учреждения. О том, как выявляют таких нарушителей, рассказали в инспекции по охране природных комплексов учреждения.

Как сообщили в учреждении, в заповеднике с помощью фотоловушки смогли установить личность человека, который в марте без разрешения собирал рога парнокопытных диких животных.

Мужчину с рюкзаком, из которого торчали рога оленей и лосей, запечатлело устройство, установленное в отдаленном месте в одном из лесничеств в центре учреждения. Представители инспекции смогли установить личность собирателя по росту и походке. Их догадки подтвердили опросы людей из местных населенных пунктов.

Нарушителем оказался житель деревни Велевщина Лепельского района, который без разрешения собрал около 20 кг рогов благородного оленя и лося.

“Улов” у мужчины изъяли и за нахождение на территории заповедника без разрешительных документов привлекли к административной ответственности. Он признал свою вину и заплатил 5 базовых величин штрафа (200 рублей).

В инспекции напомнили, что за нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также отдельных природных территорий, подлежащих специальной охране, белорусам может грозить штраф до 30 базовых величин (1200 рублей).

“Последние четыре года мы очень активно используем фотоловушки на территории заповедника для выявления правонарушений, различных других задач, которые перед нами поставлены как перед инспекцией по охране природных комплексов. Все, что попадает в поле зрения фотоловушки, мгновенно приходит к нам на телефон посредством интернета. Таким образом выявляется достаточное количество правонарушений, а меры реагирования принимаются более оперативно”, - рассказал начальник отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства учреждения Александр Калиниченко.

Также он отметил, что на территории Березинского биосферного заповедника за 2023 год было зафиксировано 181 правонарушение. С начала года зарегистрировано уже 59 нарушений. Фотоловушки помогают установить примерно 20-25% таких фактов.

[info_b]Напомним, что законы Беларуси не запрещают собирать сброшенные рога диких копытных животных. Они не относятся к продукции охоты и охотничьим трофеям, поскольку не являются частями погибших или добытых диких животных. Но делать это нельзя в заповедниках и заповедных зонах и на других охраняемых территориях.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, как некоторые белорусы собирают рога лосей, оленей, косуль. Эти видео собрали множество просмотров в TikTik.

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