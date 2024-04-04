"Не спешите убирать следы" - В МВД рассказали, что белорусам делать после кражи на даче и как предупредить ее

Опубликовано: 04.04.2024 17:26 , Обновлено: 04.04.2024

В Беларуси начался дачный сезон. Многие привозят в загородные дома не только мелкие вещи, но и бытовую технику, к примеру. Участковый инспектор милиции Шумилинского РОВД Витебской области Александр Журов рассказал, как белорусам защититься от кражи на даче и что делать, если она все же произошла. Ответ представителя РОВД опубликовал портал shumilino.by.

“Не хвастайтесь дорогими вещами или скоротечным дальним отъездом. Как показывает практика, воры крадут все – от продуктов питания, посуды до черных и цветных металлов. Необходимо иметь надежные замки на дверях, решетки на окнах”, - рассказал Журов.

Конечно, стоит также подумать об установке охранной сигнализации. При обнаружении следов “незваных гостей” на даче важно не трогать эти улики. “Не спешите убирать следы их присутствия. Ничего не трогайте, позвоните в милицию и дождитесь приезда правоохранителей”, - порекомендовал инспектор милиции.

Он отметил, что в летний период на дачи в основном приезжают пожилые люди. “Мы хотим их предупредить, что есть преступления, совершаемые мошенниками, которые вроде бы готовы оказать социальную помощь или продать товар. А на самом деле они вызывают хозяев и крадут их деньги и личные вещи”, - рассказал Журов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как действовать белорусам, если у них украли велосипед. К примеру, сразу после покупки этого транспортного средства нужно записать номер рамы, если таковой имеется.

Что делать белорусам, если украли велосипед. В милиции дали советы