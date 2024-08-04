Штраф до 600 рублей. В МВД рассказали, можно ли белорусам брать на пляж собак

Опубликовано: 04.08.2024 10:30 , Обновлено: 04.08.2024

В Брестском РОВД рассказали, когда белорусов могут оштрафовать за нахождение с собакой на пляже. А можно ли купаться с питомцем?

По словам сотрудников МВД, оснований на запрет для выгула собак на неорганизованном пляже (берегу речки или озера) нет. Однако вход с домашними животными на территорию официального пляжа может быть воспрещён.

“Прежде чем поехать к озеру с собакой, стоит узнать, на какие пляжи можно приводить животных. Сделано это, в первую очередь для того, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила, поскольку питомцы хоть и домашние, но могут быть источником различных инфекционных заболеваний, а также чтобы обезопасить других отдыхающих от собак, ведь животное может проявить агрессию или просто стать причиной аллергического приступа”, - рассказал участковый инспектор и капитан милиции Вадим Шипилов.

В милиции подчеркнули, что находясь с собакой в общественном месте, хозяин должен водить животное на коротком поводке и надеть питомцу намордник.

Исключение составляют щенки до 3 месяцев и собаки декоративных пород высотой до 25 см в холке – их можно выгуливать без намордника, но обязательно на поводке.

Купание владельцев собак вместе со своими питомцами на пляже запрещено законом. Ответственность для нарушителей предусмотрена в ст. 16.30 КоАП.

Хозяин приведший собаку на пляж без намордника может получить предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин (от 40 до 600 белорусских рублей) .

Если же питомец причинит вред здоровью или имуществу кого-то из отдыхающих, то размер штрафа вырастет от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей).

Если кто-то пострадает от собаки серьёзно, то это может стать основанием для привлечению к уголовной ответственности с выплатой денежной компенсации пострадавшему.

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